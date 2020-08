La transmission du coronavirus peut se produire même à l’extérieur dans des endroits surpeuplés si les règles de distanciation sociale ne sont pas suivies, c’est pourquoi les masques faciaux sont si cruciaux.

Une secte a organisé des réunions dans une tente à Des Plaines, dans l’Illinois, ignorant les mandats de distance sociale et de masque facial malgré les lois locales.

Le chef de la secte, un citoyen danois qui est également un refus du coronavirus, demande l’asile aux États-Unis et a demandé l’aide du président Trump pour ses événements.

Le nouveau coronavirus ravage les États-Unis, car plusieurs États font face à des flambées record qui semblent n’avoir aucune fin en vue. Plus de 4,7 millions d’Américains ont été infectés jusqu’à présent, et le nombre de morts passera probablement à 157 000 ce week-end. La chaleur estivale n’a rien fait pour empêcher le virus de se propager et l’agent pathogène est très contagieux. Le manque de médicaments efficaces qui pourraient prévenir le COVID-19, les complications potentielles et les décès rend encore plus difficile de contenir la transmission. C’est surtout parce que certaines personnes ont renoncé à respecter les quelques règles qui peuvent les aider à réduire le risque de propagation. La distanciation sociale, les masques faciaux, le lavage fréquent des mains et le nettoyage régulier des produits et des surfaces couramment utilisés peuvent réduire considérablement le risque de propagation du COVID-19. Mais les manifestants de masques faciaux ont trouvé toutes sortes de raisons stupides de ne pas les porter, tout comme des preuves scientifiques supplémentaires ont démontré leur efficacité.

Certains anti-masques ne se rendront pas compte des erreurs de leurs manières jusqu’à ce qu’ils soient eux-mêmes infectés, comme ce fut le cas avec un déni de coronavirus qui a passé 100 jours sur des machines avant de recevoir une double transplantation pulmonaire qui lui a sauvé la vie. Un autre déni a affirmé que le virus était un canular libéral jusqu’à ce qu’il propage le COVID-19 à toute sa famille, tuant au moins un de ses proches. Le dernier exemple vient d’une secte qui tient des réunions au mépris total des règles locales. Il n’y a pas de distanciation sociale lors de ces événements et les personnes présentes ne portent pas de masques. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe prévoit maintenant de commencer à voyager à travers le pays sans prendre aucune mesure pour se protéger ou protéger les communautés qu’ils traversent.

L’organisateur Torben Sondergaard est l’homme qui fait la promotion de ses événements «Big Tent Revival» sur les réseaux sociaux. Le citoyen danois vivait avec sa famille en Caroline du Nord depuis l’année dernière et il demande actuellement l’asile aux États-Unis.

Sondergaard a organisé ses réunions sous tente à Des Plaines, dans l’Illinois, a rapporté Patch il y a quelques jours. Pas moins de 150 personnes se sont rassemblées lors de la série d’événements au terrain de camping méthodiste sur East Algonquin Road. Sondergaard a affirmé qu’entre 400 et 500 personnes avaient assisté à ses événements sous tente depuis vendredi dernier.

Des Plaines a demandé à la secte de suivre les mandats de l’État concernant COVID-19, y compris les masques faciaux et la distanciation sociale, mais les personnes assistant aux événements les ont ignorées, y compris Sondergaard.

Le maire Matthew Bogusz a signé mardi soir une déclaration d’urgence révisée qui rend les masques faciaux et les exigences de distanciation sociale de Des Plaines plus strictes que le reste de l’État. « Ne pas le faire entraînera une citation et une amende », a déclaré l’échevin Andrew Goczkowski. «Le non-respect de cette règle après une citation peut entraîner d’autres mesures.»

L’amende pour les personnes non conformes est de 750 $ pour chaque infraction et des amendes supplémentaires peuvent être imposées chaque jour. La ville a délivré un permis de tente, conformément à l’ordonnance du gouverneur Pritzker qui exemptait les groupes religieux des règles relatives aux rassemblements de 50 personnes ou moins. La ville n’a pas délivré de permis d’événement, mais Sondergaard insiste sur le fait que le permis de tente est suffisant pour rendre ses réunions légitimes.

Sondergaard a intensifié le conflit brassicole sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à demander l’aide du président Trump.

«Nous avons envoyé une lettre au président des États-Unis pour lui demander son aide», a déclaré Sondergaard sur Facebook. « Je demande à tous les Américains de prier maintenant pour une intervention surnaturelle pour arrêter cet agenda socialiste avant que nous ne devenions comme la Chine, la Russie, Cuba, le Venezuela ou l’Iran. »

Sondergaard a une chaîne YouTube avec près de 120000 abonnés, où il publie toutes sortes de clips sur le coronavirus. Il traite la maladie comme un canular depuis sa création, affirmant qu’elle est destinée à faire peur au public et à donner plus de pouvoir aux gouvernements. C’est quelque chose que nous avons souvent entendu de la part d’autres négationnistes des coronavirus et théoriciens du complot. Sans surprise, il vend également un livre. Voici un extrait de mars qui coche toutes les cases:

Le chef de la secte prétend «persécution religieuse» et il demande l’asile aux États-Unis. La présidente de l’organisation anti-secte danoise InsideOut, Camilla Johnson, a déclaré dans des déclarations à Patch que Sondergaard est un escroc, une fraude et ne devrait pas obtenir l’asile:

Nous voulons simplement vous faire savoir et souligner que cette affirmation n’est pas vraie. Au lieu de cela, nous soupçonnons que Torben Sondergaard prétend frauduleusement qu’il a le droit d’asile aux États-Unis, et il utilise sa position de leader pour contraindre ses partisans à se conformer et à participer à ce programme. Nous connaissons bien ce groupe particulier dirigé par Torben Sondergaard, par exemple, pour son mépris pour la santé des autres, les exorcismes violents pour «purifier» les pécheurs, les enfants et les malades mentaux compris. Des anciens membres nous ont raconté des histoires de dirigeants et de membres du TLR utilisant leurs positions d’autorité pour intimider leurs partisans afin qu’ils se conforment ou se taisent lorsqu’ils tentent d’exposer ce groupe.

Les habitants de Des Plaines ont exprimé leurs inquiétudes concernant les événements sur les réseaux sociaux, tout comme Sondergaard a envoyé ses disciples pour recruter des adeptes. Le culte de la Dernière Réforme a une page Eventbrite où il est dit que le groupe enverra des membres «dans la rue» dans d’autres États du pays:

Ce seront 3 jours incroyables avec un entraînement pratique comme nous le faisons normalement lors d’un Kickstart. À côté de cet incroyable Kickstart où nous parlons de discipulat et nous formons les gens à obéir à l’appel de Jésus pour prêcher l’Évangile, guérir les malades, chasser les démons, apprendre à être conduit par le Saint-Esprit et nous enverrons des gens dans la rue. mais ce week-end Kickstart fait partie d’un ensemble beaucoup plus grand de réunions Revival que nous aurons 6 jours avant.

Le groupe se rendra dans le New Hampshire du 14 au 23 août, selon Fox News.

Alors que n’importe qui devrait être libre de pratiquer la religion en laquelle il ou elle croit, ce n’est un secret pour personne que les rassemblements religieux ont été à l’origine de grandes épidémies de COVID-19. Un des clusters importants de la Corée a commencé de cette façon, et les réunions religieuses en Inde ont permis à des événements très répandus de disséminer le virus. Le CDC a récemment publié une étude qui montre le risque élevé de transmission du COVID-19 lors de grands rassemblements religieux. La recherche montre que 35 personnes sur 92 qui ont assisté à un service religieux dans la région rurale de l’Arkansas au début de mars ont été infectées par le COVID-19 et que trois personnes sont décédées.

Sans respecter les directives de protection, la secte de Sondergaard risque de se transformer en un autre groupe important et de provoquer des épidémies similaires dans d’autres régions du pays où lui et ses partisans prévoient de voyager ensuite.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.