Un denier de coronavirus de 28 ans qui a passé 69 ans dans un lit de soins intensifs après avoir contracté le COVID-19 est maintenant confronté à plusieurs mois de thérapie de rééducation épuisante.

La patiente doit réapprendre à marcher et à s’équilibrer, et des choses comme se brosser les cheveux et aller seule aux toilettes ne sont pas possibles.

La femme pensait qu’elle était jeune pour ne pas être infectée – elle ne portait pas de masque et elle admet qu’elle était «irresponsable».

S’il y a jamais eu un moment pour le monde entier de mettre ses différences de côté et de travailler ensemble, c’est bien celui-ci. Le nouveau coronavirus est tellement contagieux que chacun doit à sa part limiter la propagation. Mais la triste vérité est que cela ne se produit pas. Les gens veulent reprendre une vie normale, quels que soient les risques. Certains défient les règles en sachant précisément quel est le pire des cas. D’autres nient la menace, pensant bêtement soit que le COVID-19 est un canular, soit que le virus ne peut pas les infecter ou les tuer. Nous avons vu de nombreux exemples de négationnistes du coronavirus expérimentés dans le pire des cas. Mais même ainsi, beaucoup de gens sont toujours prêts à ignorer les mesures de sécurité comme la distance sociale et les masques faciaux, qui peuvent réduire considérablement le risque de transmission.

Le dernier exemple de la façon de ne pas aborder la pandémie concerne une mère de 28 ans qui est en attente de désintoxication pendant des mois. Elle a passé 69 jours au lit après avoir contracté le virus, et maintenant elle va devoir réapprendre à marcher. Elle ne peut même pas se coiffer et sa santé prendra des mois à s’améliorer.

Cette histoire vient d’Espagne, prouvant que l’ignorance et l’irresponsabilité ne se limitent pas aux États-Unis. Vanessa Martinez a été admise aux soins intensifs avec COVID-19 le 22 avril, à un moment où l’Espagne luttait toujours contre des épidémies massives de COVID-19. Le pays a été l’épicentre de la pandémie pendant des semaines, partageant cette tuile avec l’Italie. Les deux pays ont réussi à aplatir considérablement la courbe, même si de nouvelles flambées sont toujours possibles.

Le fait est que la jeune femme a été infectée à un moment où le monde entier était parfaitement conscient des dangers du COVID-19. Même ainsi, Martinez a ignoré les règles de sécurité et n’a pas porté de masque facial.

Après 69 jours aux soins intensifs, Martinez a été transféré dans un hôpital ordinaire le 29 juin, mais l’histoire ne s’arrête pas là. «C’est un jour après le suivant après le suivant», a-t-elle déclaré à El Pais. «J’étais irresponsable.»

Elle n’a jamais pensé qu’elle pourrait attraper le virus. On lui a demandé d’être infirmière auxiliaire pendant les premières semaines de la pandémie. «Ils m’ont dit qu’ils avaient besoin de gens, que même si je n’avais aucune expérience, c’était facile. J’ai dit oui malgré le risque parce que je devais travailler pour ma fille », explique la femme qu’elle est venue du Honduras en Espagne en 2015 à la recherche de moyens pour payer le traitement du syndrome de Down pour son enfant.

«Je n’ai pas fait attention. Je me promenais sans masque. J’étais jeune, pourquoi serais-je infecté? Et me voici », a déclaré Martinez.

Elle a été admise à l’hôpital le 5 avril, mais elle ne se souvient de rien à part la fièvre et la fatigue qu’elle ressentait. Le 17 avril, elle a été transférée dans un hôpital différent en raison des complications qu’elle a développées. Elle est devenue l’un des cas les plus graves et les plus longs de COVID-19 aux soins intensifs à l’hôpital Gregorio Maranon. Pendant son séjour aux soins intensifs, elle a reçu une trachéotomie et une sonde urinaire. Ce dernier n’a été supprimé que fin juillet.

Elle dormait depuis longtemps et les médecins ont utilisé une forte sédation pour détendre ses muscles. Elle a perdu de la masse musculaire au point qu’elle ne pouvait même plus tenir la tête ou marcher. D’autres organes ont également été touchés, notamment ses yeux.

«Depuis trois mois, ils me lavent avec des bains d’éponge, et il n’ya pas si longtemps, je ne pouvais même pas aller aux toilettes seule. Ils m’ont mis des couches… Des couches », a-t-elle dit au journal.

L’un de ses médecins traitants a déclaré que la période de réadaptation prendrait facilement huit mois et qu’elle pourrait avoir des problèmes de santé même après cela. Comme Martinez, d’autres patients subiront des traitements de récupération similaires dans le même hôpital, bien au-delà du temps que vous vous attendez à passer dans un hôpital pour traiter une maladie infectieuse.

