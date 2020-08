le Tous dehors vient également officiellement d’Expert, réussissant à submerger les offres d’Euronics et de Trony, offrant aux utilisateurs certains des prix les plus attractifs de l’année, et en même temps les appliquant aux produits en vogue sur la période.

La campagne promotionnelle est active sur tout le territoire national, cela signifie que le client peut se rendre personnellement au magasin sans avoir à se limiter à des zones spécifiques, ou en même temps décider d’acheter tout en restant confortablement séance sur le canapé à la maison. le frais de expéditionmalheureusement, pour la livraison à domicile sont de ajouter à la figure réellement affichée à l’écran.

Flyer expert: grâce à ces prix, tout le monde économise

Tout le monde peut économiser avec i des prix appliquée par le flyer Expert, tant que vous ne visez pas le haut de gamme, puisque dans ce cas l’alternative la plus appréciable reste Huawei P40 Pro (sans services Google), et la demande finale est réglée sur 949 euros.

La solution que nous aimerions recommander à la place passe parLG Velvet, un smartphone absolument tentant, précisément parce qu’il nécessite le paiement de 549 euros, parvient toujours à garantir une bonne puissance de traitement, dictée par le Snapdragon 765G, flanqué de connectivité 5G.

le des offres évidemment, ils vont également vers d’autres catégories de produits, ainsi que des smartphones moins chers, tels que Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A72 ou Oppo A91. Vous pouvez retrouver le détail du flyer Expert directement dans notre article, en vous rappelant cependant qu’il est actif partout en Italie.