Un nouveau film d’horreur sur Netflix dont la plupart des gens n’ont probablement pas entendu parler a grimpé dans les charts sur Netflix la semaine dernière.

Les fans du genre d’horreur devraient absolument ajouter What Keeps You Alive à leurs files d’attente – cela vous choquera à coup sûr.

Le film indépendant Candian a été présenté en première à South by Southwest avec des critiques élogieuses, mais il n’a jamais vraiment été sur le radar avant son arrivée sur Netflix la semaine dernière.

Août 2020 est un mois énorme pour Netflix. Si vous avez vu notre tour d’horizon précédent couvrant chaque nouveau film et émission de télévision à venir sur Netflix en août, vous savez que ce mois-ci regorge de nouveautés du début à la fin. En fait, 33 nouveaux films et saisons complètes de séries télévisées ont été ajoutés au catalogue de Netflix le 1er août seulement, et il y a de véritables joyaux sur cette liste. Les faits saillants incluent la mort lors d’un enterrement, le soleil éternel de l’esprit impeccable, le parc Jurrasic, l’histoire sans fin, et plus encore. Bien que vous ayez presque certainement entendu parler de chacun de ces films, il y a cependant un excellent ajout au catalogue de Netflix dont vous n’avez probablement pas entendu parler. Il s’appelle What Keeps You Alive, et il doit absolument être sur votre radar.

Ce film peu connu a grimpé dans les classements de Netflix la semaine dernière alors que de plus en plus de gens en ont entendu parler, et que les gens l’ont chanté toutes sortes d’éloges sur les réseaux sociaux. Bref, les fans du genre d’horreur ou des thrillers en général viennent de trouver leur prochain film.

What Keeps You Alive est un nouveau film sur Netflix qui est sorti pour la première fois en 2018. Il a été créé au festival South by Southwest cette année-là et a reçu de nombreux éloges de la critique, mais il n’a pas été largement distribué aux États-Unis. une bonne chance que la plupart de nos lecteurs n’en aient jamais entendu parler. Nous n’en avions même pas entendu parler nous-mêmes jusqu’à ce qu’il fasse partie du top 10 de Netflix plus tôt cette semaine. Il n’a cependant fait qu’une brève apparition dans les charts, donc la plupart des gens l’ont probablement manqué.

Ce film canadien indépendant est une idée originale du scénariste-réalisateur Colin Minihan. Il met en vedette Hannah Emily Anderson (X-Men: Dark Phoenix, Jigsaw) et Brittany Allen (The Boys, It Stains the Sands Red) en tant que couple marié qui célèbre leur premier anniversaire avec une escapade romantique dans une cabane isolée dans les bois. La visite surprise d’un vieil ami crée une certaine tension entre les deux, lorsque Jules (Allen) apprend des choses potentiellement troublantes sur le passé de Jackie (Anderson).

C’est un film passionnant qui regorge de sensations fortes et de renversements – pas du genre comique de déversements, remarquez – et même si ce n’était pas exactement notre tasse de thé, les gens l’ont adoré ces derniers temps. Ajoutez-le définitivement à votre liste pour découvrir ce week-end sur Netflix et en attendant, regardez la bande-annonce intégrée ci-dessous.

Zach Epstein travaille dans et autour des TIC depuis plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.