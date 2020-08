Les téléphones Motorola, aux côtés des téléphones Nokia et de certains téléphones LG, sont les champions du marché des smartphones économiques. Cela signifie que si vous recherchez un combiné décent qui ne vous ruinera pas, vous êtes au bon endroit.

Mais avec l’arrivée du Motorola Edge et du Motorola Edge Plus plus performant, Motorola propose également des options pour les fans phares. Les deux combinent les meilleures spécifications, des écrans nets et une connectivité 5G avec un vernis phare, et les deux font cette liste.

Mais les autres meilleurs téléphones de Moto sont moins chers – la gamme Moto Z propose des accessoires modulaires, la gamme Moto G est une étude de cas sur les smartphones d’excellente qualité et la série Motorola One a tendance à offrir une bonne régularité de mise à jour et des fonctionnalités d’appareil photo exceptionnelles.

Mis à part les modèles Edge, ces téléphones ne sont pas parmi les meilleurs téléphones que vous puissiez acheter, mais ils font certainement partie des meilleurs téléphones à petit budget et de milieu de gamme que vous puissiez trouver en 2020.

Cette liste est également mise à jour régulièrement, vous pouvez donc être sûr qu’il s’agit actuellement du classement définitif de l’excellent mais souvent déroutant monde des smartphones Motorola.

Les ajouts les plus récents étaient le Moto G 5G Plus, qui est un combiné 5G super abordable, alors lisez ci-dessous pour voir où il se classe.

Les meilleurs téléphones Moto 2020 en un coup d’œil:

Motorola Edge PlusMotorola EdgeMotorola One ZoomMoto G 5G PlusMotorola One HyperMotorola One ActionMoto G8 PowerMoto G8 PlusMotorola One VisionMoto G8

Meilleurs téléphones Moto 2020

(Crédit d’image: Motorola)

1. Motorola Edge Plus

Motorola revient dans la cour des grands

Date de sortie: Avril 2020 | Poids: 203g | Dimensions: 161,1 x 71,4 x 9,6 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,7 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12 Go | Espace de rangement: 256 Go | Batterie: 5,000mAh | Caméra arrière: 108MP + 16MP + 8MP + ToF | Caméra frontale: 25MP

Grand écran

Excellentes spécifications

Capacité de zoom limitée

Cher

Le Motorola Edge Plus est sans doute le téléphone Motorola le plus excitant depuis des années, car c’est aussi le premier véritable produit phare de la société depuis des années.

Cela signifie qu’il est contre les Samsung Galaxy S20 et iPhone 11 Pro, et il a certainement les spécifications pour rivaliser, avec un chipset Snapdragon 865 haut de gamme, une énorme 12 Go de RAM et une énorme batterie de 5000 mAh.

Son écran est également très impressionnant, car il s’agit d’un écran OLED de 6,7 pouces 1080 x 2340 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une prise en charge HDR10 +, c’est aussi un écran « cascade », ce qui signifie qu’il est fortement incurvé sur les côtés, ce qui lui donne une apparence frappante.

Vous obtenez également une caméra arrière à quatre objectifs, avec un capteur principal de 108 MP, un téléobjectif de 8 MP (avec zoom optique 3x), un ultra-large de 16 MP et un capteur de profondeur.

Avec la prise en charge des réseaux sub-6 et mmWave 5G, il peut également tirer le meilleur parti des dernières technologies mobiles, il n’est donc pas étonnant que nous l’apprécions autant.

Lisez notre en profondeur Examen du Motorola Edge Plus

(Crédit d’image: Motorola)

2. Motorola Edge

Date de sortie: Avril 2020 | Poids: 188g | Dimensions: 161,1 x 71,1 x 9,3 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,7 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4,500mAh | Caméra arrière: 64MP + 16MP + 8MP + ToF | Caméra frontale: 25MP

Se sent bien dans la main

Autonomie impressionnante de la batterie

Les caméras pas les meilleures

La fonctionnalité d’écran incurvé est limitée

Le Motorola Edge est une alternative moins chère et bas de gamme au Motorola Edge Plus, mais bien qu’il ne soit pas aussi bon que son frère, il a encore beaucoup à offrir.

Cela comprend une grosse batterie de 4500 mAh, qui, dans notre examen, a duré confortablement une journée, même avec une utilisation assez intensive.

Il dispose également d’un écran OLED de 6,7 pouces 1080 x 2340 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une prise en charge HDR10 et des courbes en «cascade», laissant le combiné avec un look élégant et une sensation de confort dans la main.

Bien que vous n’obteniez pas de puissance haut de gamme ici, le Motorola Edge offre également des performances très décentes de son chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme supérieur et de 6 Go de RAM – à tel point que nous avons constaté qu’il gérait bien presque tous les jeux.

Avec un appareil photo à quatre objectifs également (y compris un capteur principal de 64 MP associé à des capteurs téléobjectif, ultra-large et de profondeur), un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran et juste un prix moyen supérieur, le Motorola Edge a certainement un avantage sur de nombreux rivaux.

Lisez notre en profondeur Revue de Motorola Edge

(Crédit d’image: Motorola)

3. Motorola One Zoom

Un téléphone Moto avec un excellent appareil photo

Date de sortie: Sept. 2019 | Poids: 190g | Dimensions: 158 x 75 x 8,8 mm | OS: Tarte Android 9 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 25MP

Excellent appareil photo pour le prix

Grande autonomie de la batterie

Puissance moyenne

Haut-parleur mono

Lenovo a passé 2019 à sortir de nombreux téléphones Motorola One, et le point culminant de cette série est le Motorola One Zoom.

Le Motorola One Zoom dispose de quatre caméras arrière, ce qui est très intéressant pour un combiné abordable comme celui-ci. Ils comprennent un capteur de profondeur, un téléobjectif et un vivaneau grand angle, ainsi que le capteur principal.

Au-delà de cela, il y a une batterie décente et un bel écran. Cependant, nous avons constaté qu’il y avait des sacrifices à faire pour maintenir le prix si bas, comme une puissance de traitement médiocre et une conception qui laisse un peu à désirer.

Motorola est un champion du budget et du milieu de gamme, et c’est de la pure classe Moto, avec des spécifications décentes et un prix bas.

Lisez notre en profondeur Test du Motorola One Zoom

(Crédit d’image: Motorola)

4. Moto G 5G Plus

Les pistolets Motorola pour le titre de « téléphone 5G le moins cher »

Date de sortie: Juillet 2020 | Poids: 207g | Dimensions: 168 x 74 x 9 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,7 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Snapdragon 765 | RAM: 4 Go / 6 Go | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go | Batterie: 5,000mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Caméra frontale: 16MP + 8MP

5G abordable

Batterie longue durée

Les caméras ne sont pas les meilleures

Bouton de l’Assistant Google irritant

Le Moto G 5G Plus est l’un des téléphones 5G les moins chers que vous puissiez acheter au moment de la rédaction de cet article, et cela seul suffirait à le rendre intéressant, mais Motorola ne s’est pas arrêté là, car le téléphone propose également un assortiment de spécifications et fonctionnalités décentes.

Il y a sa grande batterie longue durée de 5000 mAh pour une, ainsi que les performances solides de son chipset Snapdragon 765G et jusqu’à 6 Go de RAM.

Le Moto G 5G Plus dispose également d’un grand écran de 6,7 pouces 1080 x 2520 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend plus grand et plus fluide que de nombreux téléphones à ce type de prix.

Il y a aussi une caméra à quatre objectifs, dirigée par un vivaneau de 48 MP, bien que dans notre examen, nous ayons jugé que ces caméras n’étaient pas les meilleures. Cela, combiné à d’autres irritations telles qu’un scanner d’empreintes digitales douteux et un bouton Google Assistant sur lequel il est facile d’appuyer accidentellement, signifie que le Moto G 5G Plus n’apparaît pas plus haut dans notre classement, mais si vous voulez un téléphone 5G avec un budget limité, c’est toujours un premier choix.

Lisez notre en profondeur Test du Moto G 5G Plus

(Crédit d’image: Motorola)

5. Motorola One Hyper

Excellent prix pour un téléphone tout écran avec appareil photo solide

Date de sortie: Déc.2019 | Poids: 210g | Dimensions: 161,8 x 76,6 x 8,9 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 64MP + 8MP | Caméra frontale: 32MP

Conception tout écran

Excellent appareil photo principal

Écran recadré lorsque vous jouez

Sensation plastique bon marché

Le Motorola One Hyper complète la gamme de smartphones en plein essor de la société avec un design tout écran et une caméra pop-up. C’est dommage qu’il n’y ait pas de téléobjectif étant donné qu’il y a deux caméras arrière principales, mais le capteur principal de 64 MP compense cela avec des détails incroyables dans les prises de vue.

Un processeur Snapdragon 675 signifie des performances de milieu de gamme décentes pour le prix et la durée de vie de la batterie est solide, voire spectaculaire.

Malheureusement, l’écran sans encoche a du mal à afficher de nombreux jeux, recadrant l’action de manière incorrecte dans de nombreux cas. Cela signifie que si vous êtes un joueur mobile passionné, c’est à éviter. Pour tous les autres, c’est un autre téléphone Motorola solide.

Lis le Test du Motorola One Hyper

(Crédit d’image: Motorola)

6. Motorola One Action

Un téléphone à petit budget pour les vidéastes

Date de sortie: Août 2019 | Poids: 176g | Dimensions: 160,1 x 71,2 x 9,2 mm | OS: Tarte Android 9 | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Exynos 9609 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3,500mAh | Caméra arrière: 12MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 12MP

Vidéo fluide et facile à filmer

Système d’exploitation Android One Crisp

La caméra n’est pas phénoménale

21: 9 n’est pas assez largement pris en charge

Le Motorola One Action a beaucoup en commun avec les autres téléphones Motorola One, comme son chipset et la qualité de son écran, mais il possède une nouvelle fonctionnalité qui en fait une perspective intéressante pour les acheteurs de téléphones.

En plus de ses caméras principales et de détection de profondeur à l’arrière de l’appareil, le Motorola One Action dispose d’une « caméra d’action » conçue pour un enregistrement vidéo impressionnant. Vous pouvez enregistrer en mode paysage tout en tenant le téléphone en portrait, et l’appareil photo est excellent pour capturer les détails de la vidéo: dans l’ensemble, c’est un excellent appareil pour les personnes qui prennent beaucoup de vidéos.

En plus de cela, le combiné est en fait moins cher que beaucoup d’autres Motorola, vous pourriez donc faire bien pire si vous recherchez un appareil avec une fonctionnalité supplémentaire intrigante.

Lisez notre revue approfondie: Motorola One Action

(Crédit d’image: Motorola)

7. Puissance du Moto G8

Un super téléphone avec une grosse batterie

Date de sortie: Février 2020 | Poids: 197g | Dimensions: 156 x 75,8 x 9,6 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1080 x 2300 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 5,000mAh | Caméra arrière: 16MP + 8MP + 8MP + 2MP | Caméra frontale: 16MP

Batterie étendue de 5000 mAh

Caméras arrière Quad

Capteur d’empreintes digitales frustrant

Le stockage de 64 Go est limité

Le Moto G8 Power, vraiment, repose sur sa batterie, qui à 5000 mAh est énorme, en particulier pour un téléphone à petit budget. Cela, dans nos tests, a facilement duré plus d’une journée et pourrait potentiellement s’étendre à deux jours.

Mais ce n’est pas son seul point fort. Vous obtenez également un appareil photo à quatre objectifs, qui offre de superbes photos détaillées à la lumière du jour, ainsi qu’un design qui le rend plus cher qu’il ne l’est. C’est grâce à des éléments comme un cadre en métal (bien que le dos soit en plastique), une caméra perforée et des lunettes minimales.

Le Moto G8 Power dispose également d’un écran de 6,4 pouces 1080 x 2300, il est donc assez grand et assez net, et le chipset Snapdragon 665 du téléphone associé à 4 Go de RAM garantit des performances raisonnables.

Il y a quelques problèmes – ses 64 Go de stockage sont restrictifs et le lecteur d’empreintes digitales n’est pas le plus fiable que nous ayons rencontré, mais pour le prix, c’est un bon choix.

Remarque: les acheteurs aux États-Unis trouveront à la place le Moto G Power, qui est presque identique, sauf qu’il manque le téléobjectif du G8 Power.

Lisez notre en profondeur Test du Moto G8 Power

(Crédit d’image: Amazon)

8. Moto G8 Plus

Date de sortie: Octobre 2019 | Poids: 188g | Dimensions: 158 x 75,8 x 9,1 mm | OS: Tarte Android 9 | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 25MP

Lunettes minimales

Triple caméras

Performance moyenne

Pas de caméra grand angle

Compte tenu du prix, il est incroyable que le G8 Plus s’intègre dans de petits cadres, trois caméras arrière, des haut-parleurs stéréo et une autonomie décente. Cela a l’air génial aussi, avec une version attrayante d’Android 9 Pie pour démarrer.

Le Snapdragon 665 signifie que le téléphone a une autonomie décente, mais nous avons trouvé que les performances n’étaient pas aussi bonnes que prévu avec des bégaiements occasionnels. Vous pouvez également oublier les jeux haut de gamme.

Malgré cela, Motorola promet deux ans de mises à jour de sécurité et une mise à jour logicielle pour Android 10, ce qui en fait une bonne option Moto à grand écran. Les triples caméras et les excellents haut-parleurs stéréo ajoutent également d’excellentes améliorations à la gamme G7.

Lis le Test du Moto G8 Plus.

(Crédit d’image: Motorola)

9. Motorola One Vision

L’un des plus anciens combinés Motorola One

Date de sortie: Mai 2019 | Poids: 180g | Dimensions: 160 x 71 x 8 mm | OS: Tarte Android 9 | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Exynos 9609 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3,500mAh | Caméra arrière: 48MP, 5MP | Caméra frontale: 25MP

Design attrayant

Nettoyer le système d’exploitation Android One

Le format 21: 9 est gênant

La caméra ne correspond pas à ses spécifications

Non, Motorola One Vision n’est pas inspiré par la chanson Queen, mais c’est l’une des redevances des combinés Moto – son système d’exploitation (OS) Android One propre et clair élimine le ballonnement et l’excès d’Android normal, et le téléphone lui-même a un design attrayant et épuré.

Le rapport hauteur / largeur 21: 9 du Motorola One Vision peut cependant être discutable pour certains, car le jury ne sait toujours pas s’il s’agit de l’avenir des smartphones ou simplement d’un gadget ennuyeux.

Si vous êtes à bord avec la longueur lourde du téléphone et que vous ne vous souciez pas de ses faibles spécifications dans certains domaines, le Motorola One Vision se trouve à un prix heureusement abordable et impressionne de plusieurs manières.

Lisez notre revue approfondie: Motorola One Vision

(Crédit d’image: Motorola)

10. Moto G8

Le combiné principal du Moto G8, et peut-être le meilleur

Poids: 188,3g | Dimensions: 161,3 x 75,8 x 9 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 720 x 1560 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 16MP + 8MP + 2MP | Caméra frontale: 8MP

De bonnes performances

Grande autonomie de la batterie

Aucun NFC ne ressemble à un échec

Uniquement affichage 720p

Le Moto G8 est le modèle standard de la gamme G8 et c’est l’un des meilleurs, car bien qu’il soit basique, il est également extrêmement abordable et offre des performances étonnamment fortes grâce à son chipset Snapdragon 665 et 4 Go de RAM, ce qui le laisse capable de confortablement exécuter la plupart des applications et autres tâches.

Le Moto G8 a également une autonomie décente, avec sa batterie de 4000 mAh qui dure bien plus d’une journée lors de nos tests, bien que pour une durée de vie encore meilleure, vous devriez envisager le Moto G8 Power.

Les autres points forts du Moto G8 incluent son appareil photo à trois objectifs, son port casque 3,5 mm et son grand écran de 6,4 pouces. Cet écran pourrait être plus net et il n’y a pas de NFC – ce qui signifie pas de paiement sans contact, mais comparé à ce que coûte ce téléphone, cela ne semble pas être un problème majeur.

Lisez notre en profondeur Test du Moto G8