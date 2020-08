Un remède révolutionnaire contre le coronavirus a peut-être été découvert, un spray nasal antiviral qui serait facile à administrer. Le composé dans l’aérosol agirait comme un anticorps neutralisant, empêchant le virus d’infecter les cellules.

L’invention AeroNabs de l’Université de Californie à San Francisco est basée sur des nanocorps inspirés du lama qui pourraient se lier à la protéine de pointe du coronavirus et l’empêcher de se lier aux récepteurs ACE2.

Les chercheurs pensent que le médicament pourrait protéger le COVID-19 jusqu’à ce que les vaccins soient prêts.

S’il existe un article expliquant la science derrière AeroNabs, le médicament n’a pas été testé dans des essais cliniques sur des humains, et il est impossible de dire s’il atteindra un jour ce stade.

Des chercheurs de Synairgen ont révélé il y a quelques semaines qu’un nébuliseur qui délivre des aérosols d’interféron-bêta directement dans les poumons de patients infectés par le COVID-19 pourrait améliorer considérablement leur état. Cela semble être le genre de traitement révolutionnaire dont le monde pourrait bénéficier dans les années à venir jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles.

Il s’avère que d’autres chercheurs ont envisagé de déployer des médicaments antiviraux via des inhalateurs, directement dans les voies respiratoires des patients. L’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a créé un spray nasal composé d’un type particulier de protéines de type anticorps neutralisant qui peuvent empêcher le virus d’infecter les cellules. Cela pourrait aussi être le type de drogue dont le monde a besoin actuellement. Mais AeroNabs a encore besoin de tests cliniques pour prouver qu’il peut faire ce que les chercheurs disent faire.

Ce que les chercheurs ont créé est un type différent de thérapie par anticorps monoclonaux. Mais plutôt que d’utiliser des anticorps de taille normale, les chercheurs ont opté pour des «nanocorps» plus petits conçus pour bloquer l’infection à coronavirus de la même manière que d’autres anticorps neutralisants. Les nanocorps se connectent à la protéine de pointe qui se trouve à l’extérieur de la capsule du coronavirus, la rendant inutile. De cette façon, le virus ne peut pas se lier aux récepteurs ACE2 trouvés sur diverses cellules, y compris les cellules à l’intérieur du poumon. L’entrée dans les cellules est un processus clé pour tout virus, car c’est ce qui lui permet de se répliquer et de continuer à infecter d’autres cellules.

«Utilisé une fois par jour, AeroNabs pourrait fournir une protection puissante et fiable contre le SRAS-CoV-2 jusqu’à ce qu’un vaccin devienne disponible», lit-on dans un communiqué de presse de l’UCSF. L’équipe de chercheurs a publié ses résultats en version pré-imprimée dans bioRxiv et est en discussion active avec des partenaires commerciaux pour accélérer la fabrication des sprays AeroNabs et commencer les tests cliniques.

Les AeroNabs ont été inspirés par les nanocorps de lama, qui sont des protéines immunitaires semblables à des anticorps qui se produisent naturellement chez ces animaux. Si cela vous semble familier, c’est parce que plusieurs équipes travaillant sur les médicaments COVID-19 comptent sur les anticorps des lamas, des chameaux et des vaches.

«Bien qu’ils fonctionnent un peu comme les anticorps trouvés dans le système immunitaire humain, les nanocorps offrent un certain nombre d’avantages uniques pour des thérapies efficaces contre le SRAS-CoV-2», a déclaré le co-inventeur Aashish Manglik.

Ces particules sont «d’un ordre de grandeur plus petit que les anticorps humains», elles sont donc plus faciles à manipuler en laboratoire. Ils sont plus stables que les anticorps chez les mammifères. Le fait qu’ils peuvent être moins chers à produire en série est également important. Tout ce que les scientifiques ont à faire est d’insérer les gènes contenant les plans moléculaires dans E. coli ou la levure, puis de laisser pousser les nanocorps nécessaires.

Les scientifiques de l’UCSF ont examiné plus de 2 milliards de nanocorps synthétiques pour trouver des candidats appropriés capables de bloquer la protéine de pointe du SARS-CoV-2. Ils en ont ramassé 21, et les trois plus prometteurs ont ensuite été testés à l’Institut Pasteur de Paris, France. La virologue Veronica Rezelj a trouvé que ces trois candidats étaient «extrêmement puissants, empêchant l’infection même à des doses extrêmement faibles».

Le plus puissant des trois nanocorps a un double effet, agissant comme une gaine sur les «domaines de liaison aux récepteurs» (RBD) qui s’accrochent aux récepteurs ACE2, mais aussi «se bloquant sur la pointe dans son état fermé et inactif».

Les scientifiques ont ensuite conçu ces nanocorps pour devenir encore plus puissants grâce à quelques mutations génétiques. Dans une expérience, ils ont muté chaque acide aminé dans la structure du nanocorps jusqu’à ce qu’ils trouvent deux changements qui ont entraîné une augmentation de 500 fois de la puissance.

Une expérience distincte leur a permis de lier trois nanocorps ensemble de telle manière que lorsque l’un d’entre eux se fixe à l’une des trois protéines de l’épi, les deux autres bloquent les deux autres. Ce changement leur a donné un complexe de nano-personnes qui est 200 000 fois plus puissant qu’un seul nano-personne, selon le reportage.

L’application des deux modifications leur a donné des résultats «hors du commun», selon le co-inventeur d’AeroNabs Peter Walter. «Il était si efficace qu’il a dépassé notre capacité à mesurer sa puissance.»

L’équipe a constaté que les nanocorps n’avaient pas perdu leur pouvoir antiviral sous forme d’aérosol, les chercheurs pensant qu’ils pourraient être pratiques à administrer via «un inhalateur de longue conservation ou un spray nasal».

Cela sonne bien en théorie. Mais l’équipe de l’UCSF devra prouver que le médicament fait ce qu’elle dit qu’il fait lorsqu’il est administré à des patients COVID-19. Des essais cliniques seront nécessaires pour déterminer l’efficacité et l’innocuité du médicament. Il est impossible de dire quand et si AeroNabs d’une version de celui-ci sera disponible en magasin. Mais cette nouvelle idée prouve que le COVID-19 évolue sans aucun doute dans la bonne direction, et à une vitesse incroyable.

La vidéo suivante explique brièvement comment le médicament fonctionnerait:

