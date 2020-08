Une semaine après l’apparition des annonces pour les appareils, un iPhone avec Fortnite installé semble s’être vendu sur eBay pour 8000 $.

La semaine dernière, des téléphones sur lesquels Fortnite est installé sont apparus sur eBay après la suppression du jeu de l’App Store d’Apple. Maintenant, les archives eBay montrent que plusieurs iPhones se sont maintenant vendus, dont un qui a coûté 8 000 $.

Tel que rapporté par Tech Times, la liste originale d’un iPhone XS Max (256 Go) avait un prix de départ de 4000 $, mais quelqu’un est allé de l’avant et vient de payer le prix de 8000 $ « Achat immédiat ». L’article a été vendu le jeudi 20 août. D’autres téléphones se sont vendus 5 000 $, 4 750 $, 3 999 $ et 2 000 $.

Fortnite a été supprimé de l’App Store après qu’Epic ait tenté d’inclure un nouveau mode de paiement sur ses applications mobiles qui enfreignait les directives de l’App Store. La même chose s’est produite sur le Play Store de Google, et cette décision a servi de plate-forme pour lancer une action en justice contre les deux sociétés pour leurs prétendus monopoles sur la distribution de logiciels sur leurs plates-formes respectives.

Fortnite organise également une #FreeFortnite Cup, comprenant une nouvelle tenue « Tart Tycoon », clairement une caricature de Tim Cook, le personnage apparu dans la version parodie d’Epic de la publicité d’Apple de 1984, « dix-neuf quatre-vingt-Fortnite ». D’après ce rapport:

Bien que Fortnite soit toujours techniquement jouable sur iOS, il ne recevra plus de mises à jour. Cela signifie que les joueurs iOS seront bloqués sur le chapitre 2 – Saison 3 et ne pourront pas jouer contre des personnes sur d’autres plates-formes qui recevront la mise à jour. (L’application a également été supprimée du Google Play Store, mais les utilisateurs d’Android peuvent toujours charger le jeu en le récupérant directement via Epic ou d’autres magasins.) La coupe #FreeFortnite aura lieu le 23 août, quatre jours seulement avant le lancement du chapitre 2 – La saison 4 est prévue et sera disponible pour tous les joueurs.

