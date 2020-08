En complément de l’offre du Note 20 et des nouveaux Galaxy Tab S7 et S7 +, Samsung a dévoilé sa nouvelle montre intelligente, Galaxy Watch 3, avec une santé fonctionnelle avancée et qui suppose, comme dans les occasions précédentes, l’une des alternatives les plus intéressantes de l’écosystème de l’entreprise dès que le suivi de l’activité physique est différent.

Le point fort de la Galaxy Watch 3 est sans aucun doute son niveau premium en matière de matériaux de fabrication et l’inclusion de capteurs de santé avancés pour mesurer plus que la simple activité physique. Et est-ce que la Galaxy Watch3 comprend, avec le capteur de fréquence cardiaque habituel, un nouveau capteur qui permet de mesurer le taux d’oxygène dans le sang, ainsi que l’ECG que nous avons déjà vu dans la gamme Active, et la mesure de la pression artérielle.

De plus, pour compléter la surveillance active de la santé cardiaque et respiratoire, la nouvelle Watch 3 comprend un détecteur de chute, ce qui permettra un système de surveillance passive capable de détecter les chutes et de prévenir les blessures. Le tout complété par une nouvelle mise à jour de l’application Samsung Health Monitor qui regroupe toutes ces mesures et vous permet de voir en un coup d’œil l’état de santé général, avec 120 entraînements qui peuvent être effectués à partir de la montre.

Galaxy Watch 3: spécifications techniques

41 mm

45 mm

écran

Super AMOLED de 1,4 po (34 mm)

Super AMOLED 1,2 « (30 mm)

Système opératif

Système d’exploitation portable basé sur Tizen 5.5

Système d’exploitation portable basé sur Tizen 5.5

Mémoire

1 Go de RAM

1 Go de RAM

Connectivité

Wi-Fi 802.11 b / g / n

Wi-Fi 802.11 b / g / n

Batterie

340 mAh

247 mAh

Dimensions

45,0 x 46,2 x 11,1 mm

41,0 x 42,5 x 11,3 mm

Poids

53 g

48 g

Capteurs

Pléthysmographie photo 8 LED (PPG)

Pléthysmographie photo 8 LED (PPG)

Durabilité

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

matériaux

Acier inoxydable 316L2

Acier inoxydable 316L2

Couleurs

@ Mystic Black O Mystic Silver

O Mystic Silver Mystic Bronze

Prix

429 €

459 €

Le système de détection de chute, en plus de détecter la chute elle-même, envoie une notification aux contacts d’urgence, y compris l’emplacement de l’utilisateur. La Galaxy Watch 3 comprend également une fonctionnalité appelée Analyse en cours, qui selon Samsung aide à mieux fonctionner, à améliorer la forme, en analysant la VO2 max pour fournir des informations sur l’utilisation de l’oxygène

Sur le prix, la Galaxy Watch 3 sera proposée avec deux options différentes, à 41 mm pour 429 euros et une plus grande 45 mm pour 459 euros.

L’article de Samsung lance la Galaxy Watch 3: un nouveau design, de l’oxygène sanguin, de l’ECG et bien plus encore a été publié dans Hypertext.