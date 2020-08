Suite à la situation difficile à laquelle le monde est confronté depuis quelques mois, le secteur vols aériens et compagnies aériennes a subi une forte baisse. Avec le verrouillage dans divers pays du monde et la distanciation sociale pour éviter d’étendre les infections à Coronavirus, en fait, le nombre de personnes qui décident de voyager en avion a considérablement diminué. D’où la nécessité de relancer ce secteur et pour cette raison un nouveau système commercial a été formulé en Chine « Tout ce que vous pouvez voler ».

Voici la solution de la Chine pour relancer les compagnies aériennes

Une compagnie aérienne chinoise, ou Chine méridionale, a récemment mis au point un nouveau système commercial pour inciter les gens à utiliser à nouveau les vols aériens. Plus précisément, ce système est appelé « Tout ce que vous pouvez voler » et, comme son nom l’indique, le fonctionnement est très similaire aux systèmes utilisés dans les restaurants comme celui appelé « All you can eat ».

En fait, les passagers ont la possibilité de voyager par avion autant de fois qu’ils le souhaitent pendant une certaine période, en payant évidemment un certain montant. Il s’agit essentiellement d’un abonnement auquel s’ajoutent cependant les taxes d’aéroport. Les passagers auxquels ce nouveau système s’adresse le plus sont des hommes d’affaires ou des personnes qui doivent souvent se déplacer pour le travail.

Avec ce nouveau système, on espère que les compagnies aériennes et l’ensemble du secteur se remettront de cette période très critique. En plus de la compagnie aérienne chinoise, il y a aussi la compagnie aérienne Etihad Airways qui est venu avec un nouveau système similaire. C’est à propos de Pass Voyage, ou un abonnement qui permet aux passagers de profiter d’un nombre spécifique de vols et peut être utilisé pendant une certaine période.