Le 4 août, Apple a annoncé un nouvel iMac (27 et 21,5 pouces) et une mise à jour mineure de l’iMac Pro. Sur les deux mises à niveau, seul le nouvel iMac est fabuleux.

Dans le passé, Apple a mis à niveau progressivement l’iMac, de manière irrégulière, avec un processeur, un GPU, un stockage et peut-être une technologie de port plus récents. Mais le même design de base avec des bords effilés et un menton avec le logo Apple a survécu depuis 2012. Certains ont récemment exprimé l’espoir que ce dernier iMac à base d’Intel ressemblerait davantage à un grand iPad presque sans lunette reposant sur le côté. un stand cool.

Hélas, cela ne devait pas être. Et c’est parfaitement logique quand j’y pense. Il a été supposé que les nouveaux Mac Apple Silicon / ARM présenteraient un nouveau langage de conception de boîtier afin de bien les différencier. Donc, ce nouveau design cool doit attendre un iMac Apple Silicon.

Cela dit, Apple n’a rien fait de mieux dans sa conception de l’iMac 2020. Un aperçu des spécifications (27 pouces) est utile. Dans aucun ordre particulier:

Processeur Comet Lake de 10e génération, jusqu’à Core i9 (10 cœurs), Turbo Boost jusqu’à 5,0 GHzJusqu’à 128 Go de mémoireJusqu’à 8 To SSDJusqu’à Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6Caméra FaceTime 1080p (mise à niveau de 720p) Puce de sécurité T2Option pour verre nano-texture (tout comme le Pro Display XDR) Option pour Ethernet 10 gigabits

C’est une machine monstre. Même dans une configuration de base avec 16 Go de RAM, il coûte moins de 2500 USD. De plus, un iMac 2019 a été comparé à un iMac Pro (2017), et bien que l’iMac Pro ait gagné dans l’ensemble, la différence n’était pas écrasante. Et compte tenu du prix important de l’iMac Pro, une décision d’achat a été jugée difficile.

Le choix ne serait que plus difficile avec ce nouvel iMac 2020.

Pourquoi une telle mise à niveau?

Je pense que la première raison était qu’Apple ne voulait pas être «osé» par une faible mise à jour 2020, le dernier iMac Intel. Une mise à niveau faible aurait incité de nombreux clients à attendre un Apple Silicon iMac, avec d’énormes gains de performances attendus. Les ventes seraient décevantes.

La deuxième raison est que l’iMac Pro semble condamné. Il a été négligé et trop cher pour ce qui a été livré. Ce puissant iMac 2020 est en fait 1) un substitut abordable de l’iMac Pro (mea culpa) et 2) un précurseur digne et commercialisable d’un iMac Apple Silicon (2021).

L’iMac Pro maudit

Certains ont émis l’avis, et je suis d’accord, que l’iMac Pro 2017 n’était qu’un espace réservé haute performance pour le Mac Pro 2019 retardé. (Pour apaiser les professionnels techniques qui font défaut.) Une fois le Mac Pro 2019 expédié, la raison d’être de l’iMac Pro a disparu. Désormais, l’iMac 2020 (et ses successeurs) scelle son destin.

Pourquoi Apple a même pris la peine d’une mise à niveau aussi mineure de l’iMac Pro est un mystère pour moi. Cela frôle l’embarras. Au moins, un mystère. De plus, comme le soutient Bryan Chaffin, pourquoi payer 2020 dollars pour la technologie 2017?

Je félicite Apple pour cette mise à niveau stellaire de la gamme iMac. Avec sa riche liste d’options puissantes, il se vendra très bien. De plus, les propriétaires du Mac Pro 2013 qui ne peuvent pas se permettre le Mac Pro 2019 ont une option digne de la bave – à supposer qu’ils puissent revenir à (lire: estomac) un écran principal de 27 pouces. (Les grands seconds moniteurs restent une option pour ceux qui ont la chance d’avoir un grand espace de bureau.)

Comment un iMac aussi incroyable pourrait-il être associé à une mise à niveau aussi étrange et mineure d’iMac Pro? Le temps nous le dira peut-être.