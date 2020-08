Les chercheurs ont découvert un parasite fongique bizarre qui transforme les cigales en «zombies sexuels» pour attirer les autres et propager leur infection.

L’agent pathogène incite les cigales à agir comme si elles cherchaient un partenaire, ce qui fait que d’autres cigales appellent.

Le champignon ronge le corps de l’insecte mais la cigale reste active et vivante malgré son état.

Que vous trouviez leur bourdonnement strident ou non ennuyeux ou un rappel agréable que l’été est officiellement là, les cigales sont des visiteurs saisonniers que beaucoup de gens connaissent. Ce que vous ne savez peut-être pas, cependant, c’est qu’un champignon bizarre qui contrôle l’esprit transforme certains insectes en ce qui ne peut être décrit que comme des «zombies sexuels».

Dans un nouvel article publié dans PLOS Pathogens, les chercheurs décrivent la découverte d’un parasite fongique qui non seulement prend le contrôle du corps et de l’esprit d’une cigale, mais utilise activement son pouvoir pour attirer d’autres cigales avec la promesse de l’accouplement.

Les actions du champignon sont comme quelque chose tout droit sorti d’un film de science-fiction bizarre. Lorsqu’une cigale mâle est infectée par le parasite, le champignon commence à consommer ses entrailles. Pendant environ une semaine, l’abdomen de l’insecte se décompose progressivement. Pendant ce temps, l’insecte continue de voyager, propageant les spores fongiques mortelles à d’autres de son espèce. Le champignon remplace certaines parties de l’abdomen par ses propres excroissances.

Aussi dérangeant que cela puisse paraître, il y a plus. Le champignon incite également les cigales à effectuer des mouvements avec ses ailes qui imitent un signal utilisé par les cigales femelles lorsqu’elles recherchent un partenaire. D’autres cigales mâles sont trompées par l’affichage et lorsqu’elles rencontrent le mâle infecté, elles sont également infectées par le champignon et le processus recommence.

«Le mécanisme par lequel Massospora induit des comportements associés aux femmes chez les cigales mâles infectées est inconnu», écrivent les chercheurs. «Les mâles atteints d’infections produisant des conidies (qui se propagent par contact étroit entre des individus abondants) présentent des comportements sexuels dirigés contre les deux sexes en faisant également des mouvements d’ailes en réponse aux appels d’autres mâles. … À notre connaissance, c’est le seul exemple de THA dans lequel l’agent pathogène se comporte au moins en partie comme une maladie sexuellement transmissible, bien que les études d’histoire naturelle manquent.

Diverses espèces de cigales émergent annuellement ou sur de longs cycles allant jusqu’à une décennie ou plus. Avant de faire pousser leurs ailes, ils passent la majorité de leur vie sous terre. Fait remarquable, les chercheurs suggèrent que les spores de ce champignon peuvent même affecter les nymphes immatures si elles entrent en contact avec des cigales précédemment décédées qui avaient été infectées par le champignon et propagent des spores dans une zone localisée après leur mort.

« Essentiellement, les cigales attirent les autres à devenir infectées parce que leurs homologues en bonne santé sont intéressés par l’accouplement », a déclaré Brian Lovett, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. «Les composés bioactifs peuvent manipuler l’insecte pour qu’il reste éveillé et continue de transmettre l’agent pathogène plus longtemps.»

