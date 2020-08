Des millions d’Américains pourraient utiliser un nouveau chèque de relance, en raison de la douleur économique persistante associée à la pandémie de coronavirus qui a déchiré le tissu financier du pays depuis six mois maintenant et plus.

Le nouveau candidat à la vice-présidence de Joe Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris, est en faveur d’un nouveau plan agressif de relance des coronavirus.

Elle a co-présenté un projet de loi au Sénat qui donnerait aux Américains un paiement de relance mensuel de 2 000 $ dans un avenir prévisible – ainsi qu’un énorme versement de 12 000 $ immédiatement.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a finalement annoncé mardi que le sénateur californien Kamala Harris était le candidat qu’il avait choisi pour vaincre le président Trump et Mike Pence aux élections de cet automne, et mercredi après-midi, Biden et Harris organiseront un événement ensemble pour la première fois en tant que Billet démocrate 2020.

Depuis l’annonce de mardi, le bilan de Harris en tant que sénateur a commencé à être examiné, mais aux fins de ce billet, nous nous concentrerons sur un aspect de son bilan législatif, en particulier, en ce qui concerne la pandémie de coronavirus en cours. Parce qu’une victoire de Biden avec Harris cet automne pourrait apporter une attention et un soutien renouvelés à l’idée d’un soulagement agressif du stimulus des coronavirus, quelque chose qui s’est effondré au Congrès ces derniers jours et que le président Trump a tenté de sauver de manière fragmentaire – bien que les Américains ne le soient pas obtenir un nouveau chèque de stimulation dans le processus.

Harris, quant à lui, fait partie d’une petite poignée de sénateurs qui ont présenté un projet de loi qui représente probablement la réponse législative la plus agressive à ce jour aux retombées économiques de la pandémie de coronavirus (même s’il n’a aucune chance de devenir loi pour le moment). Il appelle à donner à la plupart des Américains un paiement de relance de 2000 $ / mois indéfiniment – jusqu’à la fin de la pandémie, et un peu au-delà. De plus, ce paiement serait rétroactif au début de la pandémie. Cela signifie que, comme cela fait environ six mois que la pandémie a commencé aux États-Unis, nous envisagerions un chèque de 12 000 $ pour commencer sous les détails de ce plan (2 000 $ / mois x 6).

Harris a présenté cette proposition, le Monthly Economic Crisis Support Act, avec ses collègues sénateurs Bernie Sanders et Ed Markey. Comme nous l’avons noté hier, ses conditions comprennent des paiements de financement de 2 000 $ / mois aux particuliers et de 4 000 $ / mois aux couples mariés, plus 2 000 $ de plus par enfant pour jusqu’à trois enfants.

De même, toute personne qui gagne moins de 120 000 $ serait éligible.

Une partie de ce qui a été un obstacle au passage du nouveau soulagement du coronavirus est le fait que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants, tandis que les républicains contrôlent à la fois la Maison Blanche et le Sénat. De même, il y a même un peu de divergence parmi les républicains en ce qui concerne ce à quoi devrait ressembler une réponse supplémentaire au stimulus du coronavirus. Certains pensent que cela a été fait, tandis que d’autres veulent ouvrir le robinet de l’argent.

Selon la façon dont les pièces du plateau de jeu politique sont réorganisées cet automne, en fonction d’une victoire de Biden-Harris, nous pourrions être dans une nouvelle série massive de stimulus contre les coronavirus dans quelques mois.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.