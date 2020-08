Il ne fait aucun doute que les podcasts sont devenus l’une des formes de contenu les plus populaires du marché. Ils ne se sont pas seulement avérés être l’un des moyens les plus efficaces de faire carrière dans l’industrie de l’information. Cela a également permis aux personnalités à la Michelle Obama d’être pertinentes dans le contexte local et international. Sans compter, bien sûr, l’énorme investissement dans la croissance des projets que des agents comme Spotify ont réalisés.

Un autre grand avantage des podcasts est leur énorme flexibilité. Non seulement le contenu lui-même peut être présenté de multiples façons, d’une capsule imitant un segment d’actualité à un documentaire ou une narration. Il peut également être adapté à n’importe quel thème. Grâce à cette fonctionnalité, ils sont parfaits pour la formation continue des professionnels qui souhaitent avoir une plus grande maîtrise de leur carrière. Cela s’applique également à la grande industrie du marketing.

Un nouveau podcast pour les marketeurs

Le meilleur exemple de ce qu’est un programme de streaming audio pour ce marché peut être vu dans le nouveau projet Unbranded. Il s’agit d’un podcast spécialisé dans tous les sujets marketing les plus importants pour les experts de l’industrie. Bien qu’il n’ait pas été rendu public depuis longtemps, il compte déjà quatre épisodes avec les principaux spécialistes du secteur. Et ce ne sont pas seulement les invités qui se sont imposés comme des leaders de la publicité et des médias.

En fait, le podcast est hébergé par Alex Gershberg, Bernardo Pavón et Gerónimo Ávila. En plus d’avoir des années d’expérience dans le monde du marketing, ils sont (respectivement) l’actuel directeur de la communication chez Corona, le fondateur du magazine Press et le directeur d’Element. Le projet hebdomadaire amènera également des dirigeants et des dirigeants de grandes marques et d’agences de l’industrie à partager leurs réussites et leur vision de l’avenir de l’industrie.

L’idée est de publier un nouvel épisode du podcast le mardi de chaque semaine. À ce jour, il y a déjà six épisodes de l’émission, abordant certains des sujets les plus importants de l’industrie aujourd’hui. Parmi eux, le poids du contenu de marque pour le positionnement de la marque, le fonctionnement de la viralité dans la publicité et les opportunités que les crises peuvent apporter. Il a donc certainement le potentiel de devenir une référence pour les spécialistes du marketing.

