La sortie de l’iPhone 12 d’Apple a été repoussée de quelques semaines en raison du coronavirus.

En conséquence, la nouvelle fenêtre de lancement de l’iPhone 12 aura probablement lieu en octobre.

Les modèles d’iPhone 12 haut de gamme d’Apple pourraient ne pas arriver en magasin avant novembre.

Une nouvelle note d’investisseur de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo (via MacRumors) indique que l’un des fournisseurs d’iPhone d’Apple rencontre des problèmes de contrôle de la qualité avec un objectif de caméra sur les modèles iPhone 12 bas de gamme de la société. Rappelons qu’Apple est sur le point de lancer cette année quatre modèles distincts d’iPhone 12, une gamme comprenant deux modèles Pro avec écrans 6,1 pouces et 6,7 pouces et deux modèles bas de gamme avec écrans 6,1 pouces et 5,4 pouces. Le fournisseur en question serait Genius Electronic Optical et le problème impliquerait un objectif de caméra grand angle.

Le problème se poserait lorsque l’objectif grand angle est soumis à des tests à haute température et à forte humidité. Et même si le problème prendra un certain temps à Genius Electronic Optical, la bonne nouvelle est qu’Apple a un autre fournisseur produisant le même composant. En conséquence, Kuo ne pense pas que le problème de production entraînera de nouveaux retards dans la sortie de l’iPhone 12.

La note de Kuo se lit en partie:

Nous estimons que la production en série de l’objectif grand angle 7P bas de gamme, du CCM et de l’assemblage final de l’iPhone à cadre en aluminium de 5,4 pouces et 6,1 pouces aura lieu entre la mi-août, la mi-septembre et la fin septembre. début octobre, respectivement. Nous pensons que dans le calendrier incertain [Genius] Pour résoudre le problème de qualité de la fissuration du film, Apple donnera la priorité à l’achat de l’objectif grand angle bas de gamme 1 / 2,6 « 7P de Largan au moins dans la phase de fourniture initiale afin de garantir que les deux ‌iPhone 12‌ à cadre en aluminium puissent être comme prévu.

En ce qui concerne la fenêtre de lancement de l’iPhone 12, ce n’est un secret pour personne que les modèles d’iPhone de nouvelle génération d’Apple arriveront dans les magasins un peu plus tard que prévu. À peine un point de spéculation plus, Apple lors de sa récente téléconférence sur les résultats a pris la mesure inhabituelle – sinon sans précédent – de confirmer que la sortie de l’iPhone 12 serait repoussée de quelques semaines cette année.

«Comme vous le savez,» a déclaré la semaine dernière Luca Maestri, CFO d’Apple, «l’année dernière, nous avons commencé à vendre de nouveaux iPhones fin septembre. Cette année, nous prévoyons que l’approvisionnement sera disponible quelques semaines plus tard. »

Et bien qu’Apple n’ait pas fourni de raison, ce n’est un secret pour personne que la pandémie de coronavirus a retardé de quelques semaines le processus de conception et de développement de l’iPhone.

Dans le même ordre d’idées, il y a fort à parier que les modèles Apple iPhone 12 ne seront pas tous lancés à la même période cette année. Comme cela a été le cas avec les lancements précédents d’iPhone, il est fort possible que les modèles d’iPhone 12 bas de gamme d’Apple arrivent en premier, suivis des modèles d’iPhone 12 haut de gamme de la société quelques semaines plus tard. Certains pensent que nous ne verrons peut-être même pas l’iPhone 12 Pro Max arriver dans les magasins avant début novembre.

Du point de vue du design, l’iPhone 12 d’Apple reviendra au langage de conception de l’iPhone 4, c’est-à-dire que nous pouvons nous attendre à voir Apple abandonner le design arrondi qu’il utilise depuis la sortie de l’iPhone 6 il y a près de six ans. Vous trouverez ci-dessous une illustration de ce à quoi ressembleront les quatre modèles d’iPhone 12 d’Apple:

Certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de l’iPhone 12 que nous prévoyons qu’Apple annoncera le mois prochain incluent la prise en charge de la 5G, des vitesses Wi-Fi améliorées, des haut-parleurs plus puissants avec une plage dynamique améliorée, un processeur A14 de nouvelle génération, une fiabilité améliorée de Face ID avec prise en charge d’angles plus larges lorsque déverrouillage, écrans ProMotion 120 Hz sur les modèles haut de gamme, performances de la caméra améliorées grâce à l’inclusion d’un capteur LiDAR, mode Portrait pour les vidéos et performances améliorées de la caméra en basse lumière.

