Certains d’entre vous se souviendront sûrement de la série Mélangez-moi du géant chinois Xiaomi, impossible à oublier, surtout le premier modèle, qui a définitivement effacé l’idée de conception sans bordure, désormais indispensable sur toute gamme de prix. Depuis quelque temps, cependant, quelque chose semble s’être cassé.

Dans un marché caractérisé par moins de coups de génie, au profit d’une homologation globale qui ne plaît certainement pas aux grands fans. Découvrons tous les détails ensemble.

Xiaomi Mi Mix: un nouveau modèle semblerait très loin

Il y a un an, Xiaomi avait montré un prototype fonctionnel d’un smartphone vraiment hors du commun. Son nom était Mi MIX Alpha et sa particularité consistait en un écran qui couvrait presque complètement toute la surface disponible, tournant autour du corps. Une solution imprudente pour dire le moins, mais que Xiaomi était convaincu qu’elle pouvait vraiment se lancer sur le marché, pour enfin oublier le demi flop de Mi MIX 3 et Mi MIX 3 5G.

Et à la place, un an plus tard, Lei Jun, Le PDG de Xiaomi, a officiellement annoncé que Mi MIX Alpha ne verra jamais la lumière, mais il restera dans le tiroir Xiaomi comme un joli prototype qui aurait pu être, mais cela ne le sera jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, il n’y aura certainement pas d’autre smartphone de la série Mi MIX cette année.

Lei Jun a évoqué un projet ambitieux, sur lequel Xiaomi serait au travail et qui prendra encore du temps à être terminé, mais les conditions ne sont certainement pas les meilleures. On espère donc qu’en 2021 le constructeur pourra relancer une série qui est restée dans le cœur des fans.