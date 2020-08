L’événement de lancement de l’iPhone 12 en octobre présentera un tout nouveau produit Apple, le bundle «Apple One» qui comprendra des abonnements à divers services Apple.

Apple One sera disponible en différentes versions pouvant inclure une combinaison d’Apple Music, Apple TV +, Apple News, Apple Arcade et iCloud.

Chaque offre groupée permet aux utilisateurs d’économiser entre 2 USD et 5 USD par mois, selon l’option Apple One choisie.

L’abonnement Apple One de plus haut niveau comprendra un tout nouveau service de fitness Apple qui sera disponible via des applications sur iPhone, iPad et Apple TV.

Apple a lancé deux nouveaux services d’abonnement l’année dernière, Apple TV + et Apple Arcade, ce qui a incité beaucoup à spéculer sur le fait que la société pourrait bientôt proposer des offres groupées qui pourraient intégrer la musique, les actualités, la télévision et les jeux en un seul produit. Le stockage iCloud et AppleCare sont d’autres types de services qui pourraient être ajoutés en plus de ces offres. Apple n’a jamais donné suite à de telles annonces, mais cela changera apparemment cet automne. Un rapport d’un initié de confiance détaille un prochain produit d’abonnement «Apple One» qui comprendra un accès moins cher à plusieurs services Apple. Apple One et ses différents niveaux pourraient être introduits cet automne, aux côtés de la série iPhone 12.

Des personnes proches du dossier ont confirmé à Bloomberg qu’Apple One aura différents niveaux et différents prix. Oui, il s’appellera apparemment «One» malgré l’offre de plus d’une option.

Un forfait de base comprendra Apple Music et Apple TV +, selon le rapport. Une version plus chère ajoutera Apple Arcade en plus des produits de musique et de télévision. D’autres niveaux pourraient regrouper Apple News + et / ou iCloud avec les trois services précédents. Ensuite, il y aura également un niveau supérieur qui s’ajoute au nouveau service de fitness d’Apple qui est sur le point de prendre Peloton. La structure des offres groupées n’est pas définitive et peut changer avant l’annonce d’Apple One.

L’idée est que les offres groupées aideront les consommateurs à économiser de l’argent sur les abonnements Apple, en supposant qu’ils cherchent à s’abonner à plus d’un produit. Les forfaits Apple One offriront des économies mensuelles allant jusqu’à 5 $ par rapport à l’achat de chaque abonnement séparément. La meilleure partie est que les offres groupées fonctionneront avec le système de partage familial d’Apple, ce qui signifie que les familles tireront le meilleur parti des offres.

Bloomberg explique que l’abonnement à tous les services d’Apple et à la plus forte déchirure de stockage iCloud coûte désormais environ 45 $ par mois. Un forfait Apple One haut de gamme réduirait les frais mensuels de 5 $.

Apple One pourrait être l’équivalent d’Apple du service d’abonnement Prime d’Amazon, qui offre de nombreux avantages aux abonnés. Apple ne correspondra pas à Prime, et on ne sait pas si une future version d’Apple One pourrait également inclure du matériel comme un iPhone.

En plus de l’offre groupée de services, Apple souhaiterait lancer un nouveau service d’abonnement pour le fitness. Les cours de fitness virtuels seraient disponibles sur iPhone, iPad et Apple TV, et le service sera proposé dans le pack haut de gamme avec le reste des services Apple. Le produit porte le nom de code «Seymour» et rivaliserait avec les programmes de fitness similaires de Peloton et Nike.

Le rapport note également qu’Apple envisage de regrouper certains services avec du matériel. Les acheteurs du décodeur Apple TV obtiendraient par exemple une année gratuite d’Apple Arcade. L’offre est similaire à l’accès gratuit à Apple TV + de l’année dernière, fourni avec tout achat de matériel Apple.

Une fuite récente indique que le lancement de l’iPhone 12 aura lieu à la mi-octobre, environ un mois plus tard que d’habitude. C’est à ce moment-là que nous nous attendons à ce qu’Apple lance ses nouveaux forfaits d’abonnement Apple One.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.