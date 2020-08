Dr Mac’s Rants & Raves

Épisode # 395

Je compte sur une poignée de petits utilitaires peu coûteux pour accélérer mon flux de travail et assurer le bon fonctionnement de mes Mac. Aujourd’hui, je vais vous présenter trois que j’utilise souvent.

Endurance

Endurance est une application qui permet à la batterie de votre ordinateur portable de durer jusqu’à 20% plus longtemps par charge tout en améliorant la santé globale de la batterie. Avec six options pour vous aider à prolonger l’autonomie de votre batterie par charge: Processeur de ralentissement, Pause des navigateurs Web, Pause des services, Surveiller les applications pour une utilisation importante de la batterie, Masquer les applications d’arrière-plan et Écran tamisé – vous pouvez créer un mode basse consommation qui répond à vos besoins .

Prenez en charge votre batterie (haha) avec Endurance.Vous pouvez activer ou désactiver le mode faible consommation à partir de l’icône de la barre de menu d’Endurance, ou le déclencher automatiquement lorsque votre batterie tombe en dessous d’un niveau spécifié (j’ai réglé le mien sur 70%).

Si vous souhaitez que la batterie de votre ordinateur portable dure plus longtemps entre les charges, essayez Endurance.

Meilleur outil tactile

Face it, les volets des Préférences Système de la Souris et du Trackpad sont OK tant que vous ne vous souciez pas de tirer plus de performances de votre périphérique de pointage. Mais, si vous souhaitez que votre souris ou votre trackpad ait plus d’options et de meilleures options, consultez Better Touch Tool.

Il vous permet de configurer des boutons (souris) ou des gestes (trackpad), mais il fait aussi bien plus. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour déclencher des actions à partir d’un trackpad, d’une Magic Mouse, d’une souris tierce, d’un clavier, d’une Touch Bar, d’un iPhone ou d’un iPad (avec BTT Remote – gratuit pour iOS et iPadOS), Siri ou Apple Remote. Il comprend également un gestionnaire multi-presse-papiers et un puissant outil de capture d’écran qui vous permet d’ajuster les images à la volée.

Ce qui est remarquable, c’est qu’il fait tout cela pour seulement 8,50 $.

La petite souris

ToothFairy est un amplificateur Bluetooth. J’utilise mes AirPods Pro avec mon Mac plus que tout autre casque ou oreillette. Et bien qu’ils se couplent déjà facilement avec mon Mac, ToothFairy le rend plus rapide et plus facile en me permettant de me connecter ou de me déconnecter en un seul clic ou en appuyant sur une touche. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais si vous vous connectez et vous déconnectez autant de fois par jour que moi, vous apprécierez combien de temps et d’efforts ToothFairy peut vous faire gagner.

Il fonctionne avec la plupart des appareils Bluetooth, y compris les écouteurs Bluetooth, les haut-parleurs, les souris et les trackpads, pour n’en nommer que quelques-uns. Chaque appareil peut avoir une icône de barre de menu et un raccourci clavier uniques, ce qui permet de connecter ou de déconnecter rapidement et facilement tous les appareils Bluetooth que vous utilisez régulièrement (uniquement mes AirPods Pro jusqu’à présent).

En prime, ToothFairy vous permet d’activer le codec AAC de meilleure qualité de macOS, qui envoie un son de meilleure qualité (que d’habitude) à vos écouteurs ou haut-parleurs. C’est gentil et seulement 4,99 $.

Il y a une dernière chose: les trois utilitaires utiles sont inclus dans Setapp, le service d’abonnement que j’appelle, «Netflix pour applications Mac», qui vous donne accès à plus de 170 applications pour 9,99 $ par mois. Avec son essai gratuit de 7 jours, vous n’avez rien à perdre et une chance d’essayer les trois (et plus de 170 autres applications Mac utiles).

… Et c’est tout ce qu’il a écrit.