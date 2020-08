L’un des prochains smartphones de marque Huawei le plus discuté du moment est sans aucun doute le nouveau Huawei Mate 40. Ce dernier sera le smartphone phare du constructeur chinois et se prépare à être un véritable monstre de pouvoir. En fait, dans ces dernières heures, le spécifications techniques présumées de cet appareil et ils ont l’air vraiment remarquable.

Huawei Mate 40: voici les prétendues spécifications techniques

Selon les dernières rumeurs divulguées sur le net, le prochain smartphone phare de la marque Huawei ce sera vraiment excellent d’un point de vue technique et de performance. Sous le capot de ce smartphone, le puissant processeur battra HiSilicon Kirin 9000. Ce dernier semble être le dernier processeur de marque Kirin que Huawei produira et sera l’un des plus puissants actuellement sur le marché. À l’appui des performances, il semble donc qu’il y aura aussi 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne (il y aura la possibilité d’étendre la mémoire interne via une carte nano SD).

La connectivité doit également être bien fournie. Les rumeurs parlent de la présence du Bluetooth en version 5.1, du Wi-Fi bi-bande, du support double SIM et de la connectivité 5G. Les rumeurs semblent donc suggérer la présence d’un Écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz. Selon les images de rendu publiées par le leaker @OnLeaks il y a quelques jours, la conception du nouveau Huawei Mate 40 comportera un affichage incurvé sur les bords avec un double trou et par quatre caméras arrière placées dans une zone circulaire. Contrairement au dernier Huawei Mate 30, cependant, ici, il n’y aura pas de boutons latéraux virtuels mais il y aura des boutons physiques classiques.