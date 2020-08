Google a mis à jour son application Android pour les aveugles et les malvoyants avec un nouveau design, une prise en charge de plus d’appareils et une prise en charge de plus de langues.

Google Lookout a également reçu deux nouveaux modes: étiquette alimentaire et document numérisé.

Lookout utilise la caméra du téléphone pour aider les aveugles et les malvoyants à voir et à lire, en s’appuyant sur une technologie d’intelligence artificielle similaire à Google Lens.

J’ai écrit en octobre dernier que Google Maps avait une nouvelle fonctionnalité impressionnante que j’espère ne jamais avoir à utiliser. C’était une fonctionnalité d’accessibilité qui rendait la navigation sur Google Maps beaucoup plus simple pour les aveugles et les malvoyants. Google n’a pas arrêté de mettre à jour les fonctionnalités d’accessibilité ciblant ce groupe particulier d’utilisateurs de smartphones, et il est temps pour Lookout de recevoir quelques mises à jour intéressantes, que j’espère également ne jamais avoir à utiliser.

Google a lancé Lookout l’année dernière, une application Android qui exploite la puissance de l’intelligence artificielle (IA) pour interpréter le monde à travers l’objectif de la caméra pour les personnes aveugles ou malvoyantes. L’application repose sur la même technologie d’intelligence artificielle que Google a déployée dans son application Google Lens. Au départ, l’application fonctionnait sur les appareils Pixel en anglais uniquement et pouvait reconnaître les personnes, les objets et le texte.

Google a annoncé mardi une grande mise à jour de l’application, rendant l’application disponible sur un large éventail d’appareils et ajoutant la prise en charge à plus de langues. Lookout fonctionnera sur tout appareil doté d’au moins 2 Go de RAM et exécutant Android 6.0 ou version ultérieure. Il prend en charge l’anglais, le français, l’italien, l’allemand et l’espagnol.

Nouvelle fonctionnalité Google Lookout: Food Label. Source de l’image: Google

En plus de cela, l’application offre quelques fonctionnalités supplémentaires appelées Food Label and Scan Document. Le premier cherchera l’étiquette ou le code-barres d’un produit alimentaire et vous dira de quoi il s’agit. La fonctionnalité peut être utile dans les magasins, mais aussi à la maison lorsqu’il s’agit de ranger les courses. Google explique que Food Label sera en mesure de distinguer les boîtes qui ressentent la même chose au toucher et de vous dire ce qu’elles contiennent, comme le montre l’illustration ci-dessus.

Nouvelle fonctionnalité Google Lookout: numériser un document. Source de l’image: Google

Comme son nom l’indique, Scan Document est une fonction qui vous permet de numériser des lettres, du courrier et tout ce qui est imprimé. Lookout prendra une photo du document, puis capturera le contenu qui pourra ensuite être lu à haute voix.

Google a également déclaré dans son annonce avoir mis à jour la conception de l’application après avoir écouté les commentaires de la communauté des aveugles et des malvoyants. La conception laisse plus d’espace pour la vue de la caméra et la navigation nécessite moins de tapotements et moins de temps qu’auparavant. Les utilisateurs pourront faire défiler les modes en bas de l’écran. La conception entière est compatible avec la fonction de lecteur d’écran TalkBack Android.

L’application Lookout est disponible au téléchargement sur le Google Play Store.

