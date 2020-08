(Photo Shutterstock)

[Miseàjour14août14h30:[UpdateAug142:30pm: Amazon dit qu’il envisage de faire appel de la décision. Voir la déclaration de l’entreprise ci-dessous.]

Une cour d’appel de Californie a jugé jeudi que la loi fédérale ne protégeait pas Amazon de toute responsabilité pour les produits défectueux proposés par des vendeurs tiers via son marché en ligne – le dernier coup porté à l’une des positions juridiques les plus controversées du géant de la technologie.

Même si ce n’est pas la première fois qu’un tribunal rend une telle décision, les avocats du plaignant affirment que cette décision est unique en ce qu’elle crée un précédent pour les affaires futures, en tant que première opinion publiée du genre contre la société.

«Il est impossible de surestimer l’ampleur de cette décision», a déclaré l’avocat du plaignant, Jeremy Robinson, dans un communiqué publié par le cabinet d’avocats CaseyGerry. «Les consommateurs de tout le pays en ressentiront l’impact.»

Mettre à jour: Amazon a publié cette déclaration jeudi après-midi: «La décision du tribunal a été mal prononcée et est contraire à la loi bien établie en Californie et dans le pays selon laquelle les fournisseurs de services ne sont pas responsables des produits de tiers qu’ils ne fabriquent ni ne vendent. Nous ferons appel de cette décision.

L’affaire concernait une batterie d’ordinateur portable de remplacement qui aurait explosé plusieurs mois après l’achat, causant de graves blessures à la plaignante dans la poursuite, Angela Bolger. Le produit a été proposé sur Amazon par Lenoge Technology (HK) Ltd., opérant sous le nom «E-Life».

Amazon a géré la transaction et l’expédition depuis son entrepôt, comme il le fait pour de nombreux produits tiers dans le cadre de son programme Fulfillment by Amazon. Cependant, comme détaillé dans la décision du tribunal, Amazon a fait valoir qu’elle n’était pas responsable car, à son avis, elle ne distribuait, ne fabriquait ni ne vendait le produit.

La juge Patricia Guerrero a rejeté la position d’Amazon, écrivant pour la quatrième cour d’appel du district de Californie:

Sur le plan factuel et juridique, Amazon s’est placé entre Lenoge et Bolger dans la chaîne de distribution du produit en cause ici. Amazon a accepté la possession du produit de Lenoge, l’a stocké dans un entrepôt Amazon, a attiré Bolger sur le site Web d’Amazon, lui a fourni une liste de produits pour le produit de Lenoge, a reçu son paiement pour le produit et lui a expédié le produit dans un emballage Amazon. Amazon a défini les conditions de sa relation avec Lenoge, contrôlé les conditions de l’offre de vente de Lenoge sur Amazon, limité l’accès de Lenoge aux informations client d’Amazon, forcé Lenoge à communiquer avec les clients via Amazon et exigé une indemnisation ainsi que des frais substantiels pour chaque achat. Quel que soit le terme que nous utilisons pour décrire le rôle d’Amazon, qu’il s’agisse de «détaillant», de «distributeur» ou simplement de «facilitateur», il a joué un rôle essentiel pour amener le produit ici au consommateur.