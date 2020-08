Les derniers jours ont été assez intenses pour Apple et Epic Games après que le jeu populaire Fortnite ait été retiré de l’App Store pour avoir contourné le système d’Achat In-App d’Apple. Alors qu’Epic Games poursuit maintenant Apple, un nouveau rapport de The Information révèle que la société de jeux tente de faire équipe avec d’autres sociétés contre les politiques d’Apple et de l’App Store.

Le rapport a appris de sources qu’Epic Games a contacté des dirigeants d’autres entreprises technologiques qui ne sont pas d’accord avec les règles strictes de l’App Store d’Apple, telles que la commission de 30% prélevée sur chaque vente. L’une de ces sociétés est Spotify, qui critique l’activité d’Apple concernant l’App Store.

Tout en affirmant ne pas avoir de coalition avec Epic Games, un porte-parole de Spotify a déclaré la semaine dernière que la société soutenait la décision d’Epic de lutter contre les «pratiques déloyales d’Apple». Spotify affirme que le modèle commercial de l’App Store avec des règles arbitraires désavantage les concurrents et nuit aux consommateurs.

Un dirigeant d’une société de jeux, qui ne souhaitait pas être identifié, a déclaré qu’il soutenait la pression exercée contre Apple pour réduire les commissions de l’App Store. Le dirigeant a été contacté par Epic Games pour rejoindre le groupe contre Apple, mais il a décliné l’invitation craignant que le groupe puisse également violer les lois antitrust.

Plusieurs grandes entreprises technologiques sont également préoccupées par les politiques de l’App Store d’Apple, mais peuvent hésiter à rejoindre un groupe formel parce qu’elles sont confrontées à leurs propres enquêtes antitrust. Pourtant, la campagne d’Epic a déjà incité certains d’entre eux à intensifier leurs critiques des pratiques d’Apple.

Selon The Information, Facebook a décidé de lancer son nouveau service qui héberge des événements payants diffusés en direct plus tôt que prévu après le différend entre Epic Games et Apple. Facebook a également critiqué Apple pour la commission de 30% sur les ventes de l’App Store, alors que la société tentait de négocier afin d’éviter ces frais en affirmant que la commission d’Apple nuit aux petites entreprises pendant la pandémie.

Nous n’avons pas encore découvert le résultat de cette bataille entre Apple, Epic Games et d’autres développeurs, mais il convient de rappeler qu’Apple fait maintenant face à de multiples enquêtes antitrust en raison du monopole de l’App Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: