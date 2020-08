(Photo du ministère des Transports de Seattle)

Si vous avez la pâte pour acheter un véhicule électrique, l’État de Washington et le reste de l’ouest des États-Unis devraient avoir le jus pour le garder chargé – au moins pour une autre décennie, et peut-être plus si de nouvelles stratégies de charge sont mises en place.

Un nouveau rapport estime que même si les gens commencent à acheter des voitures électriques, des SUV, des fourgonnettes et des camions à un rythme agressif – atteignant 24 millions de véhicules électriques sur les routes américaines d’ici 2028 (ce qui ferait des véhicules électriques 9% du total des véhicules) – le système électrique occidental devrait être en mesure de répondre à la demande de charge de la batterie sans ajouter de sources d’alimentation ni améliorer la transmission d’électricité.

À environ 30 millions de véhicules électriques, soit 20 fois le nombre actuel de véhicules américains alimentés par batterie, le système commence à atteindre son maximum.

Mais les fournitures électriques pourraient être étirées pour alimenter encore plus de véhicules, peut-être le double, si les conducteurs commençaient à adopter des pratiques de «chargement intelligent», ont déclaré des chercheurs du Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Le changement clé serait de recharger les voitures pendant la journée pour profiter de la puissance supplémentaire générée par l’énergie solaire.

Des changements de politique, tels que les services publics facturant des prix plus élevés pour l’utilisation de l’électricité la nuit, pourraient encourager les conducteurs à passer à la recharge de jour.

« Vous utilisez l’ensemble [electricity] système de livraison beaucoup plus efficace et accédant à davantage d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire », a déclaré Michael Kintner-Meyer, ingénieur en systèmes électriques au sein du groupe Infrastructure électrique de PNNL et auteur principal de l’étude. «Vous pourriez faire passer ce goulot d’étranglement de 30 millions à 60 millions [EVs]. »

La demande de VE augmente et continuera d’augmenter. Washington, l’Oregon et la Californie font partie des États qui ont adopté le programme California Zero Emission Vehicle, qui oblige les constructeurs automobiles à atteindre un quota annuel de livraison de voitures et de camions zéro émission.

Le géant de la vente en ligne Amazon achètera 100000 camionnettes de livraison électriques, les premiers véhicules fabriqués par Rivian prenant la route l’année prochaine. Il s’attend à ce que la commande soit remplie d’ici 2030. La société de cyclisme Lyft a promis de transférer tous ses trajets vers les véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. Les municipalités recherchent également des véhicules alimentés par batterie, notamment des bus de la flotte de métro du comté de King et des véhicules utilisés par la ville de Seattle.

Les trois principaux États pour les ventes de véhicules électriques actuellement sont la Californie, New York et Washington.

L’un des plus grands défis, ont déclaré les scientifiques du PNNL, sera les véhicules électriques à charge rapide qui peuvent inhaler autant d’énergie que jusqu’à 50 maisons. La plupart des véhicules électriques actuels consomment de 15 à 20 ampères de puissance en 6 à 8 heures, tandis que les voitures et les camions à chargement rapide peuvent consommer 400 ampères pendant jusqu’à 45 minutes.



L’étude PNNL, qui comprenait des chercheurs de l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy’s Vehicle Technologies Office, s’intitule «Véhicules électriques à l’échelle – Analyse de phase 1: impacts élevés de l’adoption des VE sur le réseau électrique de l’ouest des États-Unis.»

Un rapport de phase deux est attendu l’année prochaine sur les limites de la distribution d’électricité sur le dernier kilomètre entre la sous-station électrique et la station de charge.

PNNL a récemment remporté l’innovation de l’année aux . Awards pour sa technologie VaporID qui identifie rapidement et avec précision les explosifs, les produits chimiques mortels et les drogues illicites en très petites quantités.