Mis à part les marques de mode, le paysage des montres intelligentes alimentées par Wear OS n’est pas vraiment florissant. La montre intelligente d’Oppo arrive à un moment intéressant alors que le géant des smartphones tente de créer un écosystème plus large comprenant de véritables écouteurs sans fil et maintenant, des appareils portables. La première montre Wear OS d’Oppo est inspirée sans vergogne d’une certaine autre smartwatch. Cependant, l’exécution est essentielle.

Lisez la revue Oppo Watch de l’Android Authority pour savoir si la smartwatch offre une expérience haut de gamme – ou si elle devrait être reléguée dans la longue liste d’alternatives médiocres à l’Apple Watch.

À propos de cette revue Oppo Watch: J’ai écrit cette critique d’Oppo Watch après avoir passé dix jours avec la smartwatch. Oppo India a fourni l’appareil, qui exécutait Wear OS 2.19.

Avis sur Oppo Watch: conception et affichage

Affichage: AMOLED 1,91 / 1,6 pouces 402 x 476 ou 320 x 360 pixels 326 ou 301ppi Taille du boîtier: 46 mm / 41 mm

La montre Oppo est sans faille dans son inspiration de conception. De loin, la montre pourrait passer pour un fac-similé de l’Apple Watch. Ce qui compte pour vous, ce sont vos préférences personnelles. Mais bon, en ce qui concerne les conceptions de copie-chat, Oppo a fait du très bon travail ici.

L’écran AMOLED incurvé s’intègre parfaitement dans le cadre en aluminium de la série 6000. Le cadre abrite deux boutons sur le côté, dont l’un est programmable.

La touche programmable a un accent vert émeraude qui ajoute une touche visuelle. La touche sert également de menu d’alimentation avec une pression longue. Bien qu’une seule touche programmable soit agréable à avoir, j’en aurais préféré deux pour les raccourcis. Les alternatives de Fossil proposent une gamme de poussoirs programmables.

Une couronne en rotation aurait rendu le défilement des applications beaucoup plus facile.

Les boutons sont faciles à appuyer, même si j’aurais apprécié une couronne tournante à la place pour une navigation plus facile dans le tiroir de l’application.

Un haut-parleur pour passer des appels et interagir avec l’Assistant Google se trouve sur le côté gauche de la montre.

La construction du panneau arrière est principalement en plastique, bien que le module de capteur central soit en céramique. Le plus petit modèle de 41 mm remplace le moyeu du capteur en céramique par du plastique.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, mon plus gros reproche concerne le choix de sangles propriétaires. Oppo appelle le matériau fluoro-caoutchouc, mais pour moi, cela ressemble à un bracelet en silicone ordinaire. J’ai des poignets relativement petits et j’ai eu du mal à trouver un bon ajustement même avec le plus petit bracelet de montre. Cela n’aide pas qu’Oppo ait opté pour un nœud au lieu d’un fermoir régulier.

La variante de 46 mm est assez lourde et trapue. Associé à l’ajustement moins qu’idéal de la sangle, je ne l’ai pas trouvé trop confortable pour courir.

Même après avoir utilisé la montre pendant plusieurs semaines, je n’ai pas pu trouver de remplacement approprié de première ou de tierce partie. Cela vaut peut-être la peine de le garder à l’esprit si vous aimez remplacer les bretelles par des tenues.

La véritable caractéristique qui se démarque est l’affichage. Le panneau AMOLED haute résolution devient incroyablement lumineux, ce qui signifie que la visibilité extérieure n’est jamais un problème. Les icônes coulent magnifiquement sur les bords incurvés et les pochettes d’album sont visuellement époustouflantes. Oppo affirme que la montre a un capteur de lumière ambiante intégré, mais c’était assez inutile à mon époque avec la montre; Je me suis retrouvé à régler manuellement les niveaux de luminosité. Il n’était souvent pas assez efficace pour mesurer avec précision le réglage ambiant et l’ajuster en conséquence.

La montre Oppo respire le luxe.

Mis à part le design Copycat, la montre Oppo respire le luxe. L’ensemble de la construction a un certain poids. Alors que la taille de 46 mm de notre unité d’examen était juste un peu trop grande pour moi, la qualité de construction était parfaite. L’Oppo Watch est au top des meilleurs du secteur.

Matériel et performances

Qualcomm Snapdragon Wear 3100 SoCAmbig Micro Apollo 3 SoC basse consommation 1 Go de RAM / 8 Go de stockage430mAh / 300mAhGPSCapteur de fréquence cardiaqueNFC46mm – 5ATM; 41mm – 3ATMBluetooth / Wi-Fi

Mis à part le manque de LTE, l’Oppo Watch contient toutes les subtilités que vous pourriez souhaiter dans une montre intelligente Wear OS moderne. Il n’exécute pas le dernier chipset Snapdragon 4100, mais, pour ce qu’il en vaut, Oppo a fait un très bon travail de réglage des performances, ce qui est fantastique. Je n’ai pas remarqué de bégaiement ou de chute de cadre.

Le 1 Go de RAM contribue grandement au maintien de cette fluidité. Le stockage inclus est plus que suffisant pour toutes les applications et la musique que vous souhaitez stocker.

Comme la plupart des montres Wear OS modernes, le GPS et le NFC sont pris en charge ici. Ce dernier peut être utilisé pour les paiements sans contact. Malheureusement, en raison des limitations de GSuite, je n’ai pas pu tester cette fonctionnalité. Allez-y Google! Les capteurs supplémentaires comprennent un accéléromètre et un gyroscope, mais pas d’altimètre.

La batterie 430mAh de l’Oppo Watch dure toute la journée et je n’ai eu aucun problème à la pousser avec une charge de travail lourde en notifications, un suivi du sommeil pendant la nuit. Même avec l’affichage permanent allumé, je pouvais bénéficier de 24 heures d’utilisation complètes. Avec des charges de travail plus légères, la montre devrait facilement durer une journée entière et une partie de la suivante.

Si vous prévoyez de sortir du réseau pendant de longues périodes, vous apprécierez le mode d’économie d’énergie de l’Oppo Watch. Dans ce mode, la montre désactive complètement Wear OS, à la place, vous êtes présenté avec un cadran rudimentaire avec quelques fonctions de fitness. Le mode vous permet toujours de recevoir des notifications de message, de vérifier l’heure, de suivre les pas et la fréquence cardiaque, et convertit essentiellement l’Oppo Watch en un tracker de fitness.

La charge VOOC complète la montre à un peu moins de 50% en 15 minutes.

Quand vient le temps de recharger la montre Oppo, la prise en charge de la charge VOOC est très pratique. Bien qu’il m’ait fallu plus d’une heure pour charger complètement la montre, elle peut être complétée à un peu moins de 50% en 15 minutes. Une charge rapide pendant que vous préparez votre tasse de café du matin devrait suffire pour vous permettre de passer la majeure partie de la journée.

Suivi de la condition physique et du sommeil

Le suivi de la condition physique est fonctionnel, mais pas aussi complet que quelque chose comme le Suunto 7. Oppo comprend sa propre application de suivi de la condition physique basée sur une montre qui peut suivre cinq types d’exercices différents, y compris la natation, mais je n’ai pas pu trouver d’application compagnon pour sur le téléphone pour analyser les données. Il existe bien sûr Google Fit et vous pouvez utiliser une gamme d’applications tierces de fitness si vous avez une préférence pour une application donnée.

Avec mes sentiers de course habituels toujours bloqués, je ne pouvais que prendre la montre pour une promenade rapide autour du pâté de maisons. Il n’a fallu que quelques secondes pour obtenir un verrouillage GPS solide et le suivi de la distance était absolument précis. Un capteur de fréquence cardiaque est intégré à la montre. J’ai comparé les données avec mon Fitbit Ionic préféré et le nombre de pas et la mesure de la fréquence cardiaque étaient suffisamment proches pour ne pas être un problème pour la plupart des utilisateurs.

La montre Oppo fait un très bon travail de suivi du sommeil, bien qu’elle ne puisse suivre les données qu’entre 20 heures et 10 heures – une bizarrerie étrange. On dirait qu’Oppo n’imagine pas que vous dormirez jamais tard ce week-end.

Les applications préchargées d’Oppo sont assez bonnes pour vous aider à démarrer, mais sont un peu à court de fonctionnalités.

Les autres applications préchargées incluent une minuterie, une horloge et un chronomètre. Vous trouverez également des applications pour des exercices de respiration ainsi que des entraînements guidés. La gamme d’entraînements ici est assez limitée et il ne s’agit pas de bien plus qu’un guide du débutant pour commencer un voyage de remise en forme. Vous trouverez également un enregistreur audio ainsi qu’une gamme d’applications Google.

J’aime vraiment les widgets en forme de vignette sur Wear OS, mais curieusement, l’Oppo Watch n’afficherait pas mes entrées de calendrier sur la vignette Google Agenda. Huh.

La capacité de prendre des appels téléphoniques sur le haut-parleur de la montre a définitivement chatouillé mon Dick Tracy intérieur. Cependant, le son minuscule n’était pas particulièrement génial et je ne me suis pas retrouvé à utiliser beaucoup cette fonctionnalité. Néanmoins, le haut-parleur est un ajout précieux lorsque vous avez besoin d’interagir rapidement avec Google Assistant.

Valeur et concurrence

L’Oppo Watch cloue les principes clés d’une bonne smartwatch. Autonomie de la batterie toute la journée, performances fluides, connectivité fiable et prix abordable.

Le prix des deux variantes est compris entre Rs. 14 990 (~ 200 $) et Rs. 19 990 (~ 269 $) en Inde. Les acheteurs de smartwatch au Royaume-Uni peuvent mettre la main sur la montre 41 mm en septembre pour 229 £, tandis que la variante 46 mm sera mise en vente un peu plus tard en octobre pour 369 £.

Montre Oppo

La montre Oppo offre l’essentiel et plus encore. La qualité de construction est fantastique, la batterie dure toute la journée et Wear OS est fluide malgré l’ancienne plate-forme Snapdragon 3100 de choix. Cela aide certainement que le prix soit également attrayant.

Au moins en Inde, cela fait de l’Oppo Watch l’une des options Wear OS, sinon la plus abordable. Cela aide certainement Oppo à faire un excellent travail ici. Le niveau de finition est assez bon pour que je pardonne l’absence du dernier chipset absolu. De plus, alors qu’un cadran rotatif aurait été un ajout intéressant, ainsi que la possibilité d’utiliser les deux touches comme raccourcis, cela n’enlève rien à l’expérience de base.

Si vous n’êtes pas trop enthousiasmé par l’approche terne de Google envers Wear OS, il existe de nombreuses options axées sur le fitness.

La Fitbit Versa 2 est une excellente alternative qui allie des capacités de fitness avec juste assez d’intelligence. La durée de vie exceptionnelle de la batterie est également une excellente vente incitative.

Garmin fabrique également d’excellentes montres intelligentes. La Vivoactive 4 et le Garmin Venu se distinguent comme d’excellentes options avec de solides fonctionnalités de remise en forme et le bon nombre de fonctionnalités telles que Garmin Pay, le stockage de musique et les notifications.

Enfin, il y a la Galaxy Watch 3, qui se classe parmi les meilleures options de smartwatch pour les utilisateurs d’Android. Cependant, à Rs. 29 990 en Inde et 399 $ aux États-Unis, attendez-vous à payer le prix fort pour l’expérience.

Revue Oppo Watch: Le verdict

L’Oppo Watch se concentre sur ce qui compte pour les utilisateurs: un style exceptionnel, un ajustement et une finition excellents et une fiabilité. Il n’adopte pas l’approche de l’évier de cuisine, et cette approche minimaliste joue en sa faveur.

Le logiciel est propre et utilisable, la batterie dure une journée complète et un peu plus, ce qui permet des activités telles que le suivi du sommeil.

L’écran est visuellement magnifique et la qualité de construction globale impressionne. La montre Oppo est une recommandation facile pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans l’expérience de la montre intelligente Wear OS.