Bien que ces derniers mois, nous ayons critiqué plusieurs aspects de Windows 10 2004 (dont beaucoup ont déjà été corrigés, il faut également le dire), la vérité est que les fonctions en tant qu’applications hôtes méritent d’être examinées de manière très positive, car ils représentent une contribution des plus intéressantes et qui, en réalité, sont passés quelque peu inaperçus. C’est pourquoi il semble juste et approprié de les examiner et de mentionner les avantages qu’ils offrent, à la fois aux développeurs et aux utilisateurs des applications qu’ils ont créées.

Et que sont les applications hôtes? Eh bien, comme MSPowerUser le fait remarquer aujourd’hui, dans le modèle d’hôte des applications, une application peut être déclarée en tant qu’hôte pour d’autres applications, tout en permettant à ces applications de conserver leur identité en tant qu’applications indépendantes. Par exemple, un fichier de script qui nécessite son hôte (tel que Powershell) peut être traité comme une application complète par Windows 10, avec sa propre icône, une entrée dans le gestionnaire de tâches et le lanceur de tâches, et la possibilité d’être installé et désinstallé en tant qu’application autonome.

Cela peut sembler un changement mineur, mais en réalité, il y a de nombreux développements qui, aujourd’hui, ne peut pas être utilisé comme applications autonomes, et obligent donc l’utilisateur à les appeler et à les gérer à partir de l’application hôte, ce qui constitue une limitation sérieuse pour de nombreux utilisateurs. Avec le modèle des applications hôtes, ce problème pourrait être éliminé, rendant l’utilisation de ces applications, pour les utilisateurs, similaire à celle offerte par les applications conventionnelles.

Il y a quelques heures à peine, je clonais un référentiel GitHub localement pour pouvoir utiliser l’application qu’il contenait. En plus de cela, j’ai dû installer NodeJS. Et même après avoir suivi les instructions, j’ai rencontré des problèmes qui, même s’ils ne m’ont pas empêché, finalement, d’utiliser le code, ils ont rendu l’expérience un peu « lourde ». Avec le modèle des applications hôtes, ce type de processus pourrait être beaucoup plus simple et, par conséquent, étendre l’utilisation de ces applications à de nombreux autres utilisateurs.

Avec le modèle des applications hôtes, il pourrait être beaucoup plus simple et plus sécurisé, par conséquent, livraison d’applications depuis le cloud, quelque chose qui au début serait sûrement appliqué dans les environnements d’entreprise, mais qui viendrait sûrement plus tard avec l’arrivée de ces applications aux utilisateurs finaux.