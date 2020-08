La date de sortie du Pixel 5 a fui de l’endroit le plus inattendu, l’annonce du Pixel 4a de Google pour la France.

Le Pixel 5 devrait être en précommande le 8 octobre, ce qui signifie que le téléphone serait expédié aux acheteurs quelques semaines plus tard.

Apple a confirmé il y a quelques jours que le lancement de l’iPhone 12 avait été retardé de quelques semaines, de sorte que les précommandes de l’iPhone 12 pourraient également commencer en octobre.

Google a lancé le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G il y a quelques jours aux côtés du Pixel 4a retardé. La société a confirmé l’existence des deux autres combinés Pixel, qui ont récemment été repérés dans un code Google divulgué. Google a révélé le prix du Pixel 4a 5G à l’époque, affirmant que le téléphone 5G coûterait 499 $, mais qu’il n’était pas aussi proche du Pixel 5. Le nouveau Pixel premium ne comportera pas de matériel haut de gamme cette année, plusieurs fuites ont montré. Le combiné devrait basculer un écran 120 Hz comme de nombreux produits phares d’Android, mais pas le même processeur que ces combinés. Le Pixel 5 aura la même puce Snapdragon 765G que le OnePlus Nord, un téléphone 5G de milieu de gamme vendu moins de 500 dollars en Europe.

C’est tout ce que dit l’annonce américaine du Pixel 4a. Mais passez en France, et l’équipe locale de Google a révélé le jour du lancement des Pixel 4a 5G et Pixel 5. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour Google, compte tenu du contexte actuel.

La nouvelle pandémie de coronavirus a tout changé dans la vie ordinaire, et cela inclut les décisions d’achat de smartphones. Les acheteurs peuvent être plus que jamais attentifs à ce qu’ils en ont pour leur argent, et le fait est qu’à 699 $, le Pixel 5 ne peut pas égaler une version de l’iPhone 12 à prix égal. Même si le Pixel 5 parvient à offrir une bien meilleure expérience d’appareil photo que l’iPhone, ce n’est toujours pas suffisant. L’iPhone SE, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 seraient de bien meilleurs choix pour les consommateurs qui ne veulent pas d’un téléphone pouvant durer de trois à quatre ans.

La crise sanitaire a modifié les plans de lancement de l’iPhone 12 d’Apple et la société a confirmé il y a quelques jours que les combinés seraient lancés quelques semaines après la fenêtre de lancement habituelle fin septembre pour le dernier iPhone. Le délai de l’iPhone 12 signifie que le combiné sera disponible en précommande à un moment donné en octobre et sera expédié aux consommateurs plus tard ce mois-là.

Maintenant, Google a toujours lancé de nouveaux produits phares Pixel en octobre, quelques semaines après qu’Apple vendrait des millions d’unités du dernier iPhone. Cette année, Google n’aura pas ce luxe, et la révélation vient de Google France.

Une annonce de Pixel 4a désormais supprimée contenait le paragraphe suivant, via 9to5Google:

La date de lancement du Pixel 5 a été divulguée via l’annonce du Pixel 4a pour la France. Source de l’image: article de blog Google France mis en cache

En voici une traduction Google à partir de la version mise en cache.

La date de lancement du Pixel 5 a été divulguée via l’annonce du Pixel 4a pour la France (traduction en anglais). Source de l’image: article de blog Google France mis en cache

Google France a déclaré aux acheteurs que le Pixel 5 serait disponible en précommande le 8 octobre, c’est donc à ce moment-là que nous nous attendons à ce que Google organise un nouvel événement de presse Made by Google. Le Pixel 5 serait expédié aux acheteurs quelques semaines plus tard.

Mais les précommandes de l’iPhone 12 pourraient commencer à peu près au même moment. Cela pourrait nuire considérablement aux ventes de Pixel 5. Après tout, Google apporte un couteau à une fusillade cette année.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.