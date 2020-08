Une nouvelle fuite de Pixel 5 indique que le prochain téléphone Google premium comportera un écran haut de gamme malgré ses spécifications de milieu de gamme.

Selon les rumeurs, le combiné serait doté d’un grand écran avec un taux de rafraîchissement élevé qui correspond à des écrans similaires d’autres fabricants de combinés, y compris Samsung et OnePlus.

Le taux de rafraîchissement du Pixel 5 ira jusqu’à 120 Hz, tout comme le Galaxy S20, OnePlus 8 Pro et d’autres combinés Android.

Les spécifications du Pixel 5 seront décevantes, selon plusieurs fuites jusqu’à présent, et rien ne les contredit. Au lieu du processeur Snapdragon 865 que la plupart des produits phares d’Android utilisent cette année, Google opte pour le processeur Snapdragon 765G plus abordable. Plusieurs fuites ont mentionné le déclassement, et il est peu probable qu’elles se trompent toutes. Après tout, les téléphones Pixel ont été les secrets les moins bien gardés de l’industrie ces dernières années, et le Pixel 5 ne sera pas non plus un secret bien gardé. Google a peut-être choisi la plate-forme 765 plutôt que le Snapdragon 865, car la première est plus abordable. En plus de cela, le 765 est livré avec un modem intégré, tandis que le 865 a besoin d’une puce de modem séparée. Nous ne connaîtrons jamais vraiment la motivation de Google, mais le résultat est clair. Le Pixel 5 sera plus abordable que son prédécesseur, mais il n’égalera pas les performances de ses principaux rivaux. Bien que les spécifications puissent être décevantes, une nouvelle fuite indique que Google optera pour une expérience d’affichage phare pour le Pixel 5.

Google a confirmé plus tôt cette semaine que les Pixel 4a 5G et Pixel 5 seraient lancés cet automne. L’annonce surprenante est venue via l’annonce de presse du Pixel 4a et a révélé le prix du Pixel 4a 5G. Le téléphone coûtera 499 $, a déclaré Google. Le prix du Pixel 5 n’a pas été spécifié, mais une précédente enquête Google suggérait que Google pourrait coûter 699 $ comme prix pour le prochain téléphone Pixel premium.

L’initié de l’affichage, Ross Young, s’est adressé à Twitter pour dire que la version 5G du prochain téléphone Google comportera un écran de 6,67 pouces fourni par Samsung Display et BOE. Il a également déclaré que l’écran prendrait en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Et c’est 120Hz! – Ross Young (@DSCCRoss) 4 août 2020

Bien que le leaker n’ait fait aucune mention spécifique d’un modèle Pixel, le Pixel 5 prendrait probablement en charge 120 Hz. Le Pixel 4a 5G ne peut pas atteindre les mêmes performances. Google ne serait pas le seul fabricant de combinés à mettre à niveau les écrans à 120 Hz cette année. Samsung l’a déjà fait avec le Galaxy S20, et certains iPhone 12 peuvent également prendre en charge la technologie. Sans oublier que le Pixel 4 dispose déjà d’un écran 90Hz.

Comme nous le savons déjà, les écrans avec des taux de rafraîchissement plus élevés consomment plus d’énergie. C’est probablement la raison pour laquelle Google a initialement basculé le taux d’affichage du Pixel 4, ce qui a suscité des plaintes de la part des fans.

Une autre raison de s’inquiéter pourrait être le prix du téléphone, car les écrans 120 Hz pourraient être plus chers que les téléphones 90 Hz et 60 Hz. La mise à niveau du taux de rafraîchissement peut être une décision étrange pour un téléphone censé atteindre un budget spécifique. Faire des folies à l’écran pourrait forcer Google à couper les coins ronds ailleurs.

Cela dit, le OnePlus Nord à 399 € dispose d’un écran 90 Hz et le même processeur Snapdragon 765 alimente le téléphone.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.