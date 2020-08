Fuite de l’iPhone 12

Apple a enregistré l’événement keynote virtuel de l’iPhone 12. Dans une fuite massive de l’iPhone 12, des détails sont apparus.

Et donc… l’article de la semaine sur les débris de particules vient de ..

Un… leaker dit maintenant qu’Apple a commencé à enregistrer son événement de lancement virtuel de l’iPhone, une keynote à laquelle le leaker aurait assisté.

Quatre modèles d’iPhone 12 sont confirmés, les deux moins chers à venir dans la troisième semaine d’octobre et les modèles Pro retardés jusqu’en novembre.

Il s’agit d’un ensemble de fuites très intéressant et apparemment solide.

Les débris Apple News de la semaine

• La part de marché de l’Apple Watch augmente et s’élève désormais à environ 51%, ce qui la place de loin au premier rang. Au 1S 2019, il était d’environ 43%. Garmin et Samsung se disputent la 2e et la 3e place, mais à un seul chiffre. Pour en savoir plus: «Apple domine le marché des montres intelligentes au premier semestre 2020 grâce à la demande de la série 5.» Cette domination est en place depuis des années, selon MacRumors.

• Tom’s Guide dit: «La date de sortie et le prix de l’iPad Air 4 viennent de fuir – et c’est une grosse mise à jour.»

Les sources auraient déclaré au site Web chinois qu’un iPad Air de quatrième génération arriverait au début de l’année prochaine et arborerait un design plus conforme à l’esthétique de l’iPad Pro 2020. Cela signifie plus de lunettes encombrantes et probablement la suppression du bouton d’accueil activé par Touch ID.

Apparemment, il fera également le saut d’un port Lightning vers USB-C.

• Apple vient d’atteindre une capitalisation boursière de 2T $ US. Est-ce que ça peut aller bien vers 3T $? Gene Munster de Loup Ventures explique comment cela va se passer. « Apple à 2 billions de dollars et plus. »

Bien que nous comprenions que, pour certains investisseurs, 3 billions de dollars sont encore plus difficiles à imaginer, nous pensons qu’il y a une voie claire vers cette prochaine étape. Le chemin vers 3 billions de dollars commence par le fait que le monde a changé. Les oies dorées actuelles et futures d’Apple (bien-être, RA, systèmes autonomes) sont de plus en plus au cœur de nos vies dans ce nouveau monde.

Munster nous donne une liste impressionnante et réfléchie de « produits et thèmes feront passer Apple au-delà de 2 billions de dollars. »

• tvOS 14 nous apportera de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Un bon récapitulatif est dans: « Apple Seeds Cinquième bêta de tvOS 14 aux testeurs bêta publics. »

tvOS 14‌ apporte une nouvelle image en mode Image afin que vous puissiez regarder la télévision, des films et des vidéos tout en utilisant d’autres applications. Vous pouvez même AirPlay à une fenêtre Image dans l’image. La prise en charge des jeux multi-utilisateurs pour Apple Arcade permet à chaque utilisateur de tvOS de suivre les niveaux de jeu, les classements et les invitations, et il existe désormais une prise en charge pour la manette sans fil Xbox Elite série 2 et la manette adaptative Xbox.

En juin, la sortie d’un boîtier Apple TV 4K de nouvelle génération semblait imminente. Cela ne s’est pas produit et nous ne savons pas pourquoi. Peut-être qu’il a été retardé pour accueillir les nouveaux packs Apple One d’Apple. Ou peut-être qu’il y avait P.I.P. problèmes dans tvOS 13. Compte tenu de sa maturité, il doit sûrement arriver comme une sortie de produit d’automne, remplie de tvOS 14.

• En mars, le grand FAI a suspendu les plafonds de données pour que les gens puissent travailler efficacement à domicile. Mais. Rob Pegoraro rapporte pour USA Today: «Les plafonds de données sont toujours d’actualité alors que les promesses des fournisseurs de services Internet expirent.»

De nouvelles politiques de chaque FAI majeur sont fournies.

• Enfin, nous connaissons maintenant la date de sortie de Star Trek: Discovery saison 3. 15 octobre. Voir l’article TechRadar lié pour une brève bande-annonce. Ce sera bien sûr sur CBS All Access.

