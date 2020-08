La date de sortie de l’iPhone 12 a été officiellement repoussée de quelques semaines, avec une fuite récente indiquant que les modèles non Pro pourraient être lancés dans la troisième semaine d’octobre tandis que l’iPhone 12 Pro et Pro Max seraient encore plus repoussés.

Un autre fuiteur dit maintenant qu’Apple a commencé à enregistrer son événement de lancement virtuel de l’iPhone, une keynote à laquelle le fuiteur aurait assisté.

Dans une série de tweets, le divulgateur a révélé la date de l’événement principal, des détails sur les spécifications et la conception de l’iPhone 12, la configuration de la caméra pour les modèles iPhone 12 Pro, ainsi qu’une estimation de prix.

Lors de l’événement, Apple devrait dévoiler deux modèles de Mac équipés de processeurs ARM propres à Apple, de nouveaux iPad et une Apple Watch Series 6 peu impressionnante. Le fuyant a également indiqué que la carte Apple allait bientôt s’étendre à plusieurs marchés.

Les quatre modèles d’iPhone 12 conçus par Apple pour le lancement de l’iPhone de cette année ont été officiellement retardés. Apple a confirmé il y a quelques semaines que ses nouveaux iPhones ne se rendraient pas dans les magasins fin septembre comme prévu. Au lieu de cela, ils seront retardés de «plusieurs semaines». Un fuiteur qui a prouvé à maintes reprises qu’il avait accès à des sources Apple a révélé il y a quelques jours que les modèles d’iPhone 12 les moins chers pourraient sortir dans la troisième semaine d’octobre, une semaine après un événement de lancement à la mi-octobre. Les Pros arriveront censément quelques semaines plus tard, en novembre.

Depuis lors, une autre source s’est adressée à Twitter pour dévoiler un tas de nouveaux détails sur le prochain lancement de l’iPhone 12 d’Apple. Cette personne affirme qu’Apple a commencé à enregistrer l’événement sur l’iPhone, laissant entendre que la keynote de l’iPhone sera diffusée en ligne comme la keynote de la WWDC 2020, sans audience. C’est compréhensible, étant donné que la pandémie du COVID-19 est loin d’être maîtrisée et que l’on ne sait pas quand elle sera sous contrôle. Le leaker a également révélé un tas de nouveaux détails sur les combinés iPhone 12, dont certains correspondent aux fuites précédentes.

Événement iPhone 12

L’utilisateur de Twitter @LeaksApplePro s’est rendu sur Twitter dimanche pour annoncer que l’événement de lancement de l’iPhone 12 serait enregistré à Apple Park à partir de lundi dernier et qu’il serait à l’intérieur comme il se passe. Il a ensuite donné plusieurs détails sur ce qu’il aurait vu et entendu.

Phil Schiller participera à la keynote. (Il est plus en forme). – Fuites (@LeaksApplePro) 17 août 2020

Un «ajusteur» Phil Schiller participera à la keynote, a déclaré le responsable, où Apple dévoilera plus d’un Mac alimenté par ARM, de nouveaux iPads, les modèles iPhone 12, une mise à niveau terne de l’Apple Watch, et «une dernière chose . »

«Nous avons encore une chose. Vous souvenez-vous de la première présentation de notre chargeur sans fil… » – Fuites (@LeaksApplePro) 17 août 2020

Cette dernière chose concerne l’Apple AirPower, le chargeur universel qu’Apple a introduit il y a quelques années pour l’abandonner tranquillement. Des fuites récentes ont indiqué que le projet n’était pas réellement tué et qu’il s’agissait d’un élément clé de la situation dans son ensemble. Apple a pour objectif de supprimer complètement le connecteur Lightning dans un futur iPhone sans port.

Conception de l’iPhone 12

Certains rapports plus tôt cette année indiquaient que les nouveaux iPhones auraient une encoche plus petite, mais cela ne semble pas être le cas. La taille de la lunette ne changera pas non plus, bien que les combinés aient un design différent.

Quand je dis «bords courbes».

Cela signifie que ce n’est pas exactement comme l’iPhone 4/5 ou comme le 11/11 pro.

C’est un mélange d’entre eux.

Ce n’est pas une fuite, c’est ce que je pense sur la base de ces cas Mous. – Fuites (@LeaksApplePro) 18 août 2020

Les téléphones présenteront des bords incurvés, un mélange entre le design de l’iPhone 4 et l’iPhone 11, et ils seront disponibles dans une nouvelle couleur, le bleu. En ce qui concerne la conception de la caméra sur les modèles Pro, le leaker a fourni le schéma suivant:

Merci à @VNchocoTaco pour avoir rendu une image plus claire. pic.twitter.com/28dVTfYycQ – Fuites (@LeaksApplePro) 19 août 2020

Spécifications de l’iPhone 12

Les combinés ne comporteront pas d’écrans 120 Hz ou 90 Hz, et ils n’auront pas de charge sans fil inversée, a déclaré le responsable du fuite. Ils devraient être dotés de la nouvelle puce A14, de plus de RAM et d’un meilleur système de caméra, ce qui correspond aux rapports précédents. Nous n’avons besoin d’aucune rumeur pour prédire qu’une nouvelle génération d’iPhone aura de meilleurs appareils photo. En ce qui concerne la mémoire, certains appareils Android sont déjà passés à la RAM qui est encore plus rapide, et ce type de mémoire n’est disponible que dans des modules de 6 Go ou plus. Apple veut probablement la RAM plus rapide, ce qui signifie une mise à niveau à 6 Go.

Mise à niveau merdique vers Watch.

Mêmes iPhones avec un meilleur appareil photo, Ram et A14.

Pas beaucoup de changement sur iPad.

Au moins 2 macs ARM.

OMT AirPower.

Phil Schiller est plus en forme et entre dans la keynote.

Timothy parle de CoVid.

(Je confirmera tout cela demain mais pour le moment, c’est ce que je sais.) – Fuites (@LeaksApplePro) 17 août 2020

Les téléphones comporteront «un peu plus de batterie», bien que le responsable ne précise pas ce que cela signifie.

Autres friandises Apple

Cette fuite ne vient pas sans un drame. Apple aurait découvert que quelqu’un avait divulgué des détails de l’enregistrement de l’émission plus tôt cette semaine. Comme pour toute rumeur, il est impossible de dire si tout cela est vrai. Si c’est réel, Apple pourrait simplement réenregistrer certaines choses, bien que les détails entourant les appareils ne soient évidemment pas modifiés à ce stade.

Je vais donc continuer à vous fournir tout ce que je sais.

Mais littéralement, Timothy vient de dire à tout le monde parce que je dévoilais tout. – Fuites (@LeaksApplePro) 18 août 2020

Le fuyant a dit qu’il avait raison de la sortie d’iOS 14 beta 5 pour prouver qu’il avait accès à des informations privilégiées.

Ouais donc après avoir lu quelques commentaires j’ai décidé de tout vérifier avec une très très très belle source en termes de dates Apple.

Permettez-moi de me corriger les informations. Evénement: 13/14 octobre.

Annonce: 1er octobre. Désolé. A été mal informé. – Fuites (@LeaksApplePro) 18 août 2020

Dans un message séparé, @LeaksApplePro a déclaré que la keynote aura lieu le 13 ou le 14 octobre et que l’événement sera annoncé le 1er octobre. Il a également ajouté que la version finale d’iOS 14 pourrait être publiée le 24 octobre.

iOS 14 pourrait sortir le 24 octobre – Fuites (@LeaksApplePro) 19 août 2020

Le fuyant a également publié quelques détails sur les écouteurs AirPods Studio prétendument retardés, y compris une affirmation selon laquelle il a déjà la vidéo commerciale pour les écouteurs:

Et imaginez la partager et recevoir une peine de prison avant les articles 290, 291 et 292 qui parlent de révélation de secrets.

Certainement pas le partager pour le moment.

Je vais contacter un avocat dans la soirée pour voir comment on peut faire ça.

Restez à l’écoute. – Fuites (@LeaksApplePro) 19 août 2020

Le fuyant a révélé qu’il ne pouvait pas montrer les publicités par crainte que son identité soit découverte:

Bc audio à gauche d’un ordinateur.

Cet ordinateur avait une adresse IP.

Les métadonnées audio pourraient être utilisées pour connaître cette adresse IP.

Timothy saurait qui a utilisé cet ordinateur.

Timothy licencierait les gens.

Timothy demanderait à un juge de demander à Twitter mon adresse IP.

Timothy saurait qui je suis.

Timothy me licencierait. – Fuites (@LeaksApplePro) 19 août 2020

Enfin, il a révélé qu’Apple Card sera prochainement lancée sur ces marchés:

Espagne

Allemagne

France

Angleterre

Irlande

Écosse

Italie

Canada

Inde

Australie – Fuites (@LeaksApplePro) 19 août 2020

Comme pour toute autre fuite ou rumeur, prenez tout avec un gros grain de sel.

