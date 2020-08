La manette sans fil DualSense de Sony pour la PS5 est apparue dans une nouvelle fuite cette semaine.

L’une des photos de la fuite DualSense révèle que le contrôleur aura une capacité de batterie de 1560 mAh, soit plus de 1,5 fois celle du DualShock 4 de la PS4.

Avec toutes les technologies et composants avancés à l’intérieur du DualSense, on ne sait pas si la capacité supplémentaire rendra la durée de vie de la batterie plus longue que celle du DualShock 4.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient être lancées en novembre, mais nous ne savons toujours pas combien elles vont coûter, quels jeux seront disponibles au lancement, ni même à quoi ressemblera l’interface utilisateur. À ce stade en 2013, les précommandes pour la PS4 et la Xbox One étaient ouvertes depuis plus d’un mois, mais Sony et Microsoft ont adopté une approche différente cette fois-ci en raison de la pandémie. Par conséquent, nous nous sommes appuyés sur les fuites pour obtenir des informations sur les nouvelles consoles, et cette semaine, les fuites de contrôleurs de nouvelle génération ont fait fureur.

Mercredi matin, un utilisateur de Twitter a partagé une série de photos du contrôleur DualSense qui sera livré avec la PS5. Les trois premières photos ne sont pas particulièrement éclairantes, mais la quatrième et dernière photo publiée par @ Galaxyrain666 révèle que le DualSense aura une capacité de batterie de 1560 mAh. Pour mettre ce chiffre en perspective, le DualShock 4 original de la PS4 avait une capacité de 800 mAh et le modèle actuel a une batterie de 1000 mAh.

mains sur # contrôleur PS5 # Dualsense5, je viens de faire un court test. La capacité de la batterie est de 1560mA, bien plus que celle de la PS4. pic.twitter.com/bS0wako69J – Galaxy666 (@ Galaxyrain666) 12 août 2020

L’un des effets secondaires malheureux de l’emballage des manettes de jeu sans fil avec des composants de haute technologie est qu’elles ont tendance à mourir beaucoup plus rapidement. Sony ne mentionne même pas l’autonomie de la batterie sur la page officielle du produit du DualShock 4, mais vous auriez la chance de gagner huit heures sur une manette PS4 complètement chargée avant de devoir la recharger. Personnellement, je branche mon DualShock 4 à chaque fois que j’ai fini de jouer, donc je n’ai pas à m’en soucier.

À condition que cette fuite soit légitime, nous ne savons toujours pas quelle différence la capacité supplémentaire fera en termes de durée de vie prévue de la batterie. Gardez à l’esprit que le DualSense ajoute un retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et un réseau de microphones intégré, qui seront tous alimentés par la batterie. Il est tout à fait possible même que s’il y a des gains d’autonomie de la batterie, ils seront modestes, et vous devrez toujours charger votre DualSense tous les jours.

En plus de révéler la capacité de la batterie de la manette sans fil Dualsense, l’utilisateur de Twitter a également décrit la sensation de la manette, affirmant que «les boutons sont plus agréables à appuyer» que ceux du DualShock, que le retour haptique est «magique» et que l’adaptatif les déclencheurs sont «très complexes». Prétendant travailler pour une entreprise qui conçoit des accessoires pour les fabricants de consoles, l’utilisateur déclare que Sony «fournira bientôt à l’équipe d’évaluation tierce la console finale». Si tel est le cas, un prix et une date de sortie ne devraient pas tarder à être annoncés.

