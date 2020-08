Vous vous souvenez quand les smartphones de grande taille étaient l’exception et non la règle? Il y a quelques années à peine, les appareils dotés d’écrans de 4,7 à 5 pouces étaient considérés comme normaux et tout ce qui est plus grand était facilement appelé phablet. En 2020, il est presque impossible de trouver du tout des téléphones Android compacts. Au fur et à mesure que les écrans grandissent, la philosophie de conception qui a inspiré les phablets est devenue la norme.

Mais comment en sommes-nous arrivés là? Après le lancement du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nous revenons sur certains des appareils grand écran les plus remarquables qui ont d’abord brouillé les frontières entre smartphone et tablette, ouvrant la porte aux tueurs de poche d’aujourd’hui.

Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs téléphones les plus puissants de tous les temps!

Samsung Galaxy Mega (2013)

Taille de l’écran: 6,3 pouces

Dimensions: 167,6 x 88 x 8 mm

Poids: 199 g

La série Galaxy Note n’a pas toujours été l’option de smartphone grand écran de Samsung. En 2013, le Galaxy Mega portait sa taille d’écran comme un badge d’honneur. Le téléphone lui-même mesurait plus de 167 mm de longueur et près de 90 mm de largeur, avec suffisamment d’espace pour accueillir un écran de 6,3 pouces.

Le Mega était un monstre absolu de son temps. Son écran a éclipsé ses contemporains de smartphones, comme le HTC One M7, le Nexus 5, l’iPhone 5S, ainsi que les Galaxy Note 3 et Galaxy S4 de Samsung. Bien que cela signifiait que c’était le choix définitif pour ceux qui voulaient plus d’écran pour le contenu, il était presque impossible de l’utiliser d’une seule main.

Un autre inconvénient était les spécifications. Le Mega était alimenté par le SoC Snapdragon 400 et ne contenait que 8 Go de stockage interne. Il y avait beaucoup de biens immobiliers pour naviguer sur le Web ou des prises de vue en pixels prises avec son appareil photo 8MP, mais le téléphone manquait de la puissance recherchée par les amateurs. Il y avait aussi une version de 5,8 pouces, mais c’était encore plus sous-alimenté que son homologue plus grand.

Les acheteurs ont été invités à débourser ~ 570 $ pour le Galaxy Mega, ce qui en faisait une vente difficile alors que le Galaxy Note 3, plus fin, raffiné et réussi, à 700 $ existait. Pourtant, c’était un énorme téléphone qui

Sony Xperia Z Ultra (2013)

Taille de l’écran: 6,4 pouces

Dimensions: 179,4 x 92,2 x 6,5 mm

Poids: 212 g

Le genre d’écran surdimensionné n’est pas mort après le Mega. Au lieu de cela, il semble avoir gagné en popularité. À peine un mois plus tard, Sony a rejoint la révolution avec le Xperia Z Ultra – un téléphone ridiculement grand avec des spécifications de qualité phare.

Le Z Ultra emballait un écran alors intimidant de 6,44 pouces, poussant les dimensions du téléphone à plus de 179 mm de longueur et 92 mm de largeur. Si vous aviez un problème avec la taille du Mega, le Z Ultra n’était certainement pas l’appareil pour vous non plus.

Cela dit, Sony a associé cet écran 1080p à un SoC Snapdragon 800 plus puissant, 16 Go de stockage et 2 Go de RAM, ce qui en fait un centre de divertissement plus raffiné et un bourreau de travail fiable.

Bien que nous ayons déploré son manque de convivialité scandaleux en tant que téléphone à l’époque, l’Autorité Android a félicité le Z Ultra pour avoir fait appel à «l’enfant poussé par les jouets en chacun de nous». C’est quelque chose que peu de smartphones actuels font vraiment.

Xiaomi Mi Max 3 (2018)

Taille de l’écran: 6,9 pouces

Dimensions: 176,2 x 87,4 x 8 mm

Poids: 221 g

Cinq ans après le Galaxy Mega et le Xperia Z Ultra, les écrans des smartphones ne faisaient que s’agrandir. La série d’appareils de grande taille de Xiaomi a culminé avec l’écran de 6,9 ​​pouces Mi Max 3. Lancé en 2018, le téléphone était une évolution plus nette de la philosophie du smartphone grand écran. Il a donné aux utilisateurs un appareil abordable qui a démontré des décisions de conception élégantes malgré son volume.

Pour commencer, le Mi Max 3 avait un minimum de rails le long de son écran et utilisait une construction en aluminium au lieu de plastique. Pour sa taille, le téléphone était également étonnamment pratique, avec un capteur d’empreintes digitales capacitif rapide à l’arrière, deux emplacements pour carte SIM et une prise casque. Une batterie de 5500 mAh assurait également suffisamment de jus pendant deux jours, mais cela signifiait que le téléphone pesait presque 10 g de plus que le Z Ultra.

Alors que les grands écrans venaient presque toujours avec une prime élevée, le Mi Max 3 a été lancé à environ 250 dollars en Chine, ouvrant la porte à des appareils plus grands et abordables pour entrer sur le marché.

Huawei Compagnon 20 X (2018)

Taille de l’écran: 7,2 pouces

Dimensions: 174,6 x 85,4 x 8,2 mm

Poids: 232 g

Ce ne serait pas vraiment un tour d’horizon sur grand écran si nous ne mentionnions pas ce monstre absolu. Nous ne pensons pas qu’il serait exagéré d’appeler le Huawei Mate 20 X l’un des appareils les plus uniques de 2018.

L’argument de vente du Mate 20 X était, et est toujours, sa taille extrême. Ses dimensions gonflées étaient considérées comme une caractéristique lorsqu’elle était tenue aux côtés de ses frères et sœurs Mate 20 plus raffinés. Doté d’un écran de 7,2 pouces associé à des haut-parleurs stéréo et au chipset Kirin 980, le téléphone était un excellent système de divertissement de poche pour ceux qui avaient des poches suffisamment grandes pour l’accueillir.

Bien que les performances de jeu tant vantées soient plutôt moyennes et que l’appareil soit impossible à utiliser sans échafaudage, nous avons loué le Mate 20 X dans notre revue en disant: «C’est le plus proche d’un phablet pour équilibrer à la fois la convivialité d’un smartphone et un véritable écran semblable à une tablette jusqu’à présent. » Vous pouvez toujours trouver cette bête de téléphone répertoriée sur les vitrines aujourd’hui, offrant désormais également le support 5G.

Samsung Galaxy S20 Ultra (2020)

Taille de l’écran: 6,9 pouces

Dimensions: 166,9 x 76 x 8,8 mm

Poids: 220g

Avancez jusqu’en février 2020 et le Galaxy S20 Ultra a fait ses débuts avec un écran de 6,9 ​​pouces, le plus grand que nous ayons jamais vu sur un smartphone Samsung qui ne se retourne pas et ne se plie pas et une augmentation de taille majeure pour la ligne phare de la société .

Bien que l’écran du S20 Ultra soit plus grand que la plupart des appareils mentionnés ci-dessus, il est à la fois plus court et plus étroit que chacun d’entre eux – un témoignage des progrès de la conception des écrans et des appareils. Cela dit, cela n’a pas rendu le téléphone plus utilisable. Son poids le rendait encombrant dans la main et la poche, mais laissait suffisamment de place pour une énorme cellule de 5000 mAh pour garantir aux utilisateurs une excellente autonomie, même avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz activé.

Le Galaxy S20 Ultra a vu le passage du smartphone surdimensionné d’un gadget qui ne remplissait pas tout à fait toutes les bonnes cases pour les passionnés, à l’un des téléphones les plus riches en fonctionnalités et surdimensionnés jamais sortis.

Les géants d’aujourd’hui, les pliables de demain?

Il y a un parallèle qui peut être établi entre les téléphones surdimensionnés du passé et les smartphones pliables d’aujourd’hui.

Les écrans géants des smartphones sont désormais la norme, mais il est clair que les entreprises n’ont pas tout à fait fini de repousser les limites de la taille d’affichage dans des facteurs de forme plus expérimentaux. Ceux-ci incluent des téléphones flexibles comme le Galaxy Z Fold 2 et Mate XS, ainsi que des appareils à double écran comme le Surface Duo.

Ce sont tous des téléphones légèrement encombrants qui brouillent davantage la distinction entre téléphone et tablette. Ils peuvent avoir des prix élevés et une durabilité douteuse, mais à bien des égards, cela reste dans l’esprit des smartphones de très grande taille, n’est-ce pas?

Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive des plus gros téléphones de tous les temps, alors votez dans le sondage ci-dessous et partagez les souvenirs de vos smartphones super-taille préférés dans les commentaires!

