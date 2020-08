Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques quotidiennes qui vous facilitent un peu la vie. Parcourez l’intégralité de notre guide pour découvrir tous les derniers avis et faites entendre votre voix dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous souhaitez voir en vedette.

Vous vous souvenez d’AirPower? Ouais, moi non plus. Mais quoi qu’il en soit, Satechi est sorti récemment avec son nouveau bloc de charge sans fil Trio, une solution d’alimentation 3 en 1 pour votre équipement Apple. Son design élégant arrive avec des emplacements dédiés pour alimenter votre iPhone, AirPods et Apple Watch, ce qui semble tenir les promesses qu’Apple n’a jamais faites. Le dernier Testé avec 9to5Toys explore cette solution de charge tout-en-un et indique si son prix de 120 $ en vaut la peine. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le chargeur sans fil Satechi Trio donne à tous vos appareils une maison

Satechi est connue depuis longtemps pour ses accessoires Apple haut de gamme. Le chargeur sans fil Trio est livré avec un 120 $ étiquette de prix, qui est certainement sur la marque.

Contrairement aux autres options de Nomad et de divers fabricants, Satechi opte pour une conception qui permet à vos trois appareils de charge de rester à plat tout en étant sous tension. Il existe une option pour faire basculer la rondelle de chargement de la montre, si vous préférez.

Il est livré avec un chargeur mural PD 24 W et un câble USB-C de 40 pouces, ce qui devrait donner suffisamment d’espace pour s’étirer à partir d’une prise à proximité. Satechi promet de charger votre iPhone compatible à 7,5 W, les AirPod à 5 W et Apple Watch à 2,5 W. Tout cela est assez standard pour ce type de produit.

Caractéristiques du Satechi Trio Wireless:

Simplifie la charge sans fil avec des espaces désignés pour chaque appareil

Comprend trois voyants LED pour indiquer la charge

Fonctions de sécurité intelligentes

Design moderne avec des finitions élégantes et gris sidéral

Comprend un adaptateur PD 24 W et des prises internationales

Testé avec 9to5Toys

J’utilise la station de charge sans fil similaire mais différente de Nomad depuis un certain temps déjà. C’est donc pour moi le point de comparaison naturel. Les deux produits offrent une recharge véritablement sans fil, mais elle est limitée dans le cadre du système de licence d’Apple. Par exemple, l’Apple Watch doit s’asseoir dans un endroit désigné.

Nomad utilise une grande zone de chargement afin que vous puissiez facilement jeter vos AirPods ou iPhone n’importe où sur le pad. Satechi s’écarte de cette conception avec des maisons dédiées à chaque produit. Il y a une maison encastrée pour chacun des trois appareils compatibles à charger. Ce n’est pas une situation où vous pouvez simplement jeter votre iPhone n’importe où sur le pad. Il a une maison désignée.

Mis à part le haut, Satechi a opté pour ses matériaux gris sidéral en aluminium habituels, qui offrent un aspect résolument poli. La marque Satechi légère sur le dessus n’est pas ma préférée, mais nous avons certainement vu pire au fil des ans.

Au total, Satechi vous offre tout ce que vous voulez dans un chargeur tout-en-un. De toute façon, nous n’allions jamais bénéficier de l’expérience AirPower une fois promise, c’est pourquoi nous sommes limités à ces alternatives tierces.

le 120 $ L’étiquette de prix sera certainement un obstacle à l’entrée pour certains. Il existe, bien sûr, d’autres alternatives tierces pour beaucoup moins. Pour le prix, il vérifie toutes les cases et comprend heureusement un chargeur mural ainsi que les câbles nécessaires.

Dans l’ensemble, si vous êtes prêt à dépenser de l’argent, le chargeur sans fil Trio de Satechi offre une expérience haut de gamme qui alimentera tous vos déplacements quotidiens. Mais nous serions négligents de ne pas mettre en évidence certaines des alternatives sur le marché qui vendent beaucoup moins cher.

Acheter Chargeur sans fil Satechi Trio

