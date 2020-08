Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques quotidiennes qui vous facilitent un peu la vie. Parcourez l’intégralité de notre guide pour découvrir tous les derniers avis, et indiquez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir en vedette.

J’ose deviner que la plupart d’entre nous, ces jours-ci, utilisent plus d’un appareil à la fois. Si vous faites partie de l’écosystème Apple, cela peut signifier un iPhone et une Apple Watch. Ou peut-être une paire d’AirPods. D’après mon expérience, cela a entraîné en grande partie deux problèmes. Garder les choses complètement chargées et s’assurer que la configuration de l’alimentation de la table de chevet n’est pas un gâchis complet. Le mini hub de charge elago est un moyen discret (et peu coûteux) de faire les deux. Nous avons déjà exploré certaines des offres d’elago sur Tested, mais ce sera la première solution de charge tout-en-un. Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide, un examen pratique et des informations sur les prix.

elago Mini Charging Hub vise à simplifier votre configuration de charge

Au fil des ans, l’équation d’elago est devenue assez simple. Des produits à faible coût en silicone qui ajoutent de la valeur à votre configuration. Cela inclut une gamme d’étuis AirPods, d’accessoires Apple TV, etc.

Les accessoires coûteux en aluminium et en métal ne sont pas quelque chose que vous trouverez chez elago. C’est sans doute la raison pour laquelle ses produits sont si populaires auprès des lecteurs de 9to5Toys depuis longtemps.

Le Mini Charging Hub arrive comme une réplication de cette équation. Il est disponible en deux couleurs et offre une maison pour votre Apple Watch, ainsi qu’un point de charge dédié pour les AirPods ou un iPhone.

Comme pour tout produit elago, vous devrez fournir vos propres câbles.

Voici un bref aperçu directement d’elago:

Fabriqué à partir de silicone sans rayures pour éviter d’endommager vos produits Apple pendant le chargement. Le support est fabriqué à partir d’un silicone non toxique et de haute qualité qui est inoffensif pour votre corps. Assez petit et léger pour être emporté partout avec vous. Le mini hub de charge vous permet d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Tout en profitant de clips vidéo, de Face Time et d’autres activités tout en chargeant votre Apple Watch et votre iPhone ou vos AirPod en même temps.

Testé avec 9to5Toys

Tout d’abord, le mini-hub de charge elago est une proposition de valeur. Pour environ 10 $, donnez ou prenez, vous pourrez ajouter une solution de chargement tout-en-un pour deux des produits Apple les plus populaires. De ce point de vue, c’est un produit très convaincant.

Comme pour la plupart des offres elago, vous devrez apporter votre propre équipement de charge à la table. Les découpes exactes dans le silicone permettent à votre câble de se cacher. Cependant, vous souhaiterez vous en tenir aux câbles de charge officiels d’Apple, car de nombreuses options tierces ne fonctionneront pas. C’est souvent une chute pour les quais d’élago.

La meilleure chose que je puisse dire à propos du mini hub de charge elago est que cela fonctionne. Il n’y a pas beaucoup de drame ici. Il est abordable et est fabriqué à partir de silicone souple pour éviter les rayures sur votre appareil. Ce n’est pas que cela fonctionne à la fois avec l’iPhone et les AirPods, ce qui offre une flexibilité supplémentaire. Si vous avez besoin de charger jusqu’à trois appareils, elago propose une offre plus intensive que vous voudrez peut-être consulter.

Dans l’ensemble, ce quai d’elago est un achat facile. C’est abordable. Fait le travail comme annoncé, et il ne prendra pas trop de place. Il obtient certainement notre sceau d’approbation.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!