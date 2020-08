Microsoft n’a pas encore annoncé la Xbox Series S, mais un contrôleur divulgué comporte le nom de la console sur l’emballage, gâchant la surprise avant l’annonce.

Les rumeurs d’une Xbox nouvelle génération moins chère et moins puissante se répandent sur Internet depuis des mois, mais c’est la preuve la plus définitive que nous ayons vue.

Microsoft devrait dévoiler officiellement la Xbox Series S avant la fin du mois d’août.

Nous attendons avec impatience la réponse de Microsoft à la PS5 Digital Edition depuis que Sony a révélé qu’il vendrait plus d’un modèle de console de nouvelle génération cette saison des vacances, mais le chat pourrait enfin être sorti du sac. Dimanche soir, des photos du nouvel emballage de la manette sans fil Xbox ont été divulguées en ligne, et sur le côté de la boîte se trouvait une liste d’appareils compatibles. Voici ce que dit la première ligne de la boîte: « Xbox Series X | S ».

Les rumeurs d’une Xbox Series S circulent depuis des mois, et il y avait même eu des fuites convaincantes qui semblaient prouver que la console existait, mais c’est la preuve la plus définitive que nous ayons vue à ce jour. Il y a deux mois, j’ai dit que Microsoft devait annoncer la console avant qu’elle ne fuit, mais maintenant, il est trop tard.

Les premières images ont été partagées par @TinyRakan sur Twitter, montrant la manette sans fil Robot White Xbox qui comprend un D-pad redessiné, un bouton Partager et de nouvelles textures et finitions. Ce n’était pas la première fois que nous voyions le contrôleur dans la nature, mais c’était la première fois que nous voyions la boîte, ce qui a gâché la prochaine grande annonce de Microsoft. L’utilisateur de Twitter @zakk_exe a partagé ses propres photos quelques heures plus tard, expliquant qu’il l’avait trouvée en vente sur OfferUp et l’avait achetée pour seulement 35 $. The Verge affirme avoir pu confirmer la légitimité du contrôleur:

Manette Xbox Series X trouvée dans la nature !! pic.twitter.com/TEns4z45CB – Zak S (@zakk_exe) 9 août 2020

Selon les rapports précédents, la Xbox Series S devrait être une alternative moins chère et moins puissante à la Xbox Series X avec 4 téraflops de puissance de calcul (par rapport à 12TF sur la série X), 7,5 Go de RAM et le même processeur que le Series X. Un document Microsoft qui a été divulgué en juin suggérait que Dante (le nom de code de la Xbox Series X) dispose d’un mode Lockhart (le nom de code de la Xbox Series S) pour permettre aux développeurs de tester les performances de leurs jeux avec les spécifications de la console sous-alimentée pour s’assurer qu’ils fonctionneront sur les deux machines.

Selon Jeff Grubb de GamesBeat, qui a divulgué avec précision des dates et des détails sur les annonces de jeux et de consoles toute l’année, les détails officiels sur la Xbox Series S devraient provenir de Microsoft d’ici trois semaines. En d’autres termes, nous allons entendre Microsoft avant la fin du mois d’août. Cela semble concorder avec les commentaires du patron de la Xbox, Phil Spencer, qui a déclaré dans une récente interview que l’équipe Xbox «aura plus à dire» en août.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.