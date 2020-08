L’un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années, Fortnite, continue d’être le protagoniste de nombreuses discussions concernant les dernières informations divulguées en ligne. Apparemment, le jeu vidéo n’est plus disponible sur le Play Store de Google et surMagasin d’applications de Pomme car les deux géants ont décidé de l’éliminer suite à une action inappropriée.

Fortnite en guerre avec Apple et Google: voici ce qui se passe

Selon les dernières informations divulguées sur le net, les développeurs de Fortnite ils introduiraient une nouvelle mise à jour avec laquelle les utilisateurs auraient la possibilité de faire des classiques dans les achats d’applications. Le problème, cependant, réside dans le produit car le développeur a mis en place un système pour recevoir l’intégralité du produit, sans donner le pourcentage de 30% sur chaque achat à Google ou Pomme.

Exactement pour cette raison Jeux épiques, le développeur, a décidé de lancer le hashtag #FreeFortnite pour tous les utilisateurs désireux de prendre son parti. De plus, il a décidé de poursuivre les deux géants pour violation des règles anti-trust. Pour tous les consommateurs qui auraient souhaité télécharger l’application sur leur appareil Pomme ou Android cela n’est pas possible pour le moment car le jeu vidéo n’est pas disponible lors de la recherche. Pour ceux qui, en revanche, ont déjà téléchargé l’application, il n’est pas possible d’accéder aux fonctions et innovations introduites avec le Nouvelle saisonet votre Battle Pass.

À ce jour, il ne reste plus qu’à attendre de nouvelles mises à jour pour connaître la progression de cette situation plus que particulière. Sur le net, on parle d’une vraie guerre.