Le lancement du prochain iPhone 12 se rapproche de plus en plus, l’attente est sur le point de se terminer mais les rumeurs sur les détails des différents appareils n’ont pas de fin. Récemment, en fait, une nouvelle photo est apparue sur le net révélant quelques détails sur iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max: voici ce qui ressort de certaines images!

Ce qui a fui sur le net ne concerne qu’un seul des appareils que le géant de Cupertino présentera dans les semaines à venir: il s’agit de l’iPhone 12 Pro Max. L’appareil est présenté en quelques photos nous permettant d’obtenir des informations sur sa conception.

Il est possible de noter, en effet, la présence de six trous. Trois d’entre eux pourraient être dédiés à la caméra qui, d’après ce que l’on sait jusqu’à présent, devrait avoir trois capteurs de 12 mégapixels; un pour le flash LED et un pour le microphone; un autre, enfin, devrait être dédié au capteur de temps de vol.

L’iPhone 12 Pro Max sera le modèle le plus cher parmi les appareils que le géant de Cupertino présentera entre septembre et octobre. Actuellement, l’actualité concernant la fiche technique fait référence à la présence d’un Écran OLED de 6,7 pouces et une caméra frontale de 12 mégapixels. Comme mentionné au dos, il devrait y avoir une triple caméra. De plus, le colosse adoptera très probablement un Batterie 3687 mAh.

Les détails actuellement connus et rapportés ici sont basés exclusivement sur les rumeurs qui ont émergé, il faudra donc attendre le lancement de l’appareil pour obtenir des confirmations. Le géant devrait procéder à la présentation de ses appareils dans quelques semaines mais compte tenu des retards de ces derniers mois il est très probable que l’appareil auquel nous avons fait référence ne sera disponible sur le marché qu’en novembre.