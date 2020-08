Les dés Donjons & Dragons sont de formes et de tailles étranges. (Photo de Brent Roraback)

Pour Game to Grow, 2020 allait être une année d’opportunités. Les fondateurs de l’organisation à but non lucratif avaient rassemblé des tas de preuves anecdotiques selon lesquelles des jeux de table tels que Dungeons & Dragons pouvaient aider les enfants qui luttaient socialement – qu’ils soient atteints d’autisme, de TDAH, d’anxiété ou d’autres défis – à apprendre à mieux interagir avec les autres.

Et grâce à un partenariat avec Seattle’s Foundry10, une organisation innovante qui recherche l’apprentissage et soutient les programmes éducatifs, Game to Grow avait la chance de collecter des données pour étayer leur cause.

Les deux groupes avaient prévu de lancer un programme parascolaire cet automne dans quelques écoles de Seattle avec un plus grand nombre d’élèves à faible revenu, en étudiant comment les enfants réagissaient au jeu.

Puis le COVID-19 a frappé.

Face à une pandémie mondiale, Game to Grow a pris l’initiative, transformant un plan quinquennal pour finalement passer au numérique en un «plan maintenant», déplaçant rapidement ses opérations en ligne, y compris l’étude en cours.

Le personnel de Game to Grow travaillant sur un projet visant à quantifier l’impact de leur programme comprend, de gauche à droite, Adam Davis, Elizabeth Kilmer et Michael More. (Photos du jeu pour grandir)

Adam Davis, co-fondateur et directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif basée à Kirkland, Washington, avait craint le pire, que les enfants ne répondent pas ou ne s’engagent pas aussi dans le domaine virtuel. Il semble, à la place, qu’ils ont secoué leur dé et obtenu un 20 virtuel.

«C’était apparemment fantastique de répondre aux besoins de nos participants de cette façon», a déclaré Davis. «Cela nous permet de servir une population plus large en fonction de ses besoins et de son emplacement.»

Game to Grow rassemble de petites cohortes à long terme de joueurs âgés de 8 à 20 ans pour s’engager dans des jeux, à savoir D&D mais aussi Minecraft et le jeu fantastique Magic. Dans un jeu comme D&D, les joueurs créent des personnages qui sont des elfes, des nains, des gnomes, des druides, des sorciers et des voleurs avec des compétences et des armes uniques. Les joueurs partent à l’aventure où, en équipe, ils résolvent des énigmes et combattent des monstres, lançant des dés de différents côtés pour déterminer leur destin. Le jeu est animé par un maître qui guide et raconte.

Auparavant, le groupe ne tenait que des séances en personne dans la grande région de Seattle, ce qui les limitait aux après-midi et aux soirées. Dans la nouvelle réalité distante, ils attirent des joueurs du monde entier, éliminant essentiellement toute contrainte de temps. Cela a créé un plus grand bassin de participants et un plus grand éventail d’options pour créer des cohortes bien appariées.

D&D se prête bien à l’espace en ligne, permettant aux joueurs de partager des cartes de leurs aventures. (Photo de Brent Roraback)

Environ 100 jeunes participent actuellement avec neuf animateurs.

Et alors que de nombreux adultes s’adaptent encore aux inconvénients de la communication par vidéoconférence, les participants de Game to Grow s’adaptent bien au format, et c’est une chance de les aider à acquérir de nouvelles compétences pour se connecter numériquement.

« Nous faisons la prochaine étape pour les rencontrer là où ils sont », a déclaré Davis. «C’est là que les enfants vivent actuellement et c’est là que le monde va. C’est une compétence sociale précieuse de pouvoir communiquer par voie électronique. »

Désormais, un effort est en cours pour rassembler 16 élèves du collège ou du début du secondaire pour participer au projet avec Foundry10. Étant donné que les écoles ont du mal à comprendre l’éducation en ligne pour l’automne, il est quelque peu difficile de susciter l’intérêt des enseignants pour l’étude. Mais une fois qu’ils se connectent avec les familles, le programme pourrait être une option intéressante pour que les enfants se connectent socialement dans une période d’isolement.

Foundry10 prend en charge les frais de participation des étudiants au projet de 10 semaines, qui se déroule normalement à 60 $ par session de 90 minutes, avec des tarifs dégressifs disponibles.

Pour mesurer l’impact de Game to Grow, les chercheurs réaliseront des sondages avant et après auprès des familles, s’informant de la curiosité, de l’empathie, de la confiance et d’autres comportements des élèves. Les instructeurs prendront des notes sur les sessions. Et en menant les jeux en ligne, les chercheurs pourront étudier les conférences Zoom et analyser les interactions.

Les chercheurs de Foundry10, Jen Rubin et Mike Scanlon, travaillent sur un projet visant à étudier l’impact du D&D sur les compétences sociales des enfants. (Fonderie10 Photos)

«Il y a des choses vraiment intéressantes à propos de l’apprentissage à distance que nous sommes impatients d’exploiter», a déclaré Jen Rubin, une chercheuse de Foundry10 qui est codirigeante du projet pour son organisation. L’autre codirecteur de Foundry10 est le chercheur Mike Scanlon.



Les deux groupes sont ravis de collecter des données pour aider à raconter l’histoire de l’impact du programme dans une langue comprise dans le monde universitaire et dans l’enseignement dans l’espoir qu’il pourra se répandre plus largement, ainsi que de fournir à Game to Grow ce qui fonctionne le mieux.

Davis a observé des enfants prospérer dans le programme pendant des années: il a cofondé Game to Grow en 2017 avec Adam Johns, avec qui il dirigeait auparavant une organisation similaire appelée Wheelhouse Workshop à partir de 2013. Les autres membres du personnel travaillant sur le projet de recherche sont Elizabeth Kilmer et Michael More.

Beaucoup d’enfants participant à la programmation Game to Grow suivent une thérapie depuis des années où le message peut être qu’ils doivent se conformer et changer leur comportement pour s’intégrer. Avec les jeux, ils peuvent être acceptés pour qui ils sont et vivre des expériences positives interagir avec d’autres personnes.

« [It’s] faire savoir aux gens que leur contribution est importante et que leur présence compte », a déclaré Davis.