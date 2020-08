Une nouvelle photo publiée sur Twitter prétend montrer un écran OLED du prochain iPhone 12 d’Apple.

La photo suggère que l’encoche de l’iPhone 12 n’est peut-être pas plus petite, malgré les rumeurs précédentes à l’effet contraire.

Apple dévoilera probablement sa gamme d’iPhone 12 en septembre, suivie d’une large sortie en octobre.

Dans un tweet lancé plus tôt dans la journée, l’utilisateur de Twitter @MrWhite a publié une prétendue photo d’un écran OLED de l’iPhone 12. La photo elle-même ne révèle aucune information surprenante sur la prochaine gamme d’iPhone d’Apple, mais elle semble suggérer que l’encoche restera à peu près la même taille. Cela est particulièrement remarquable étant donné qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles l’encoche sur l’iPhone 12 d’Apple serait un peu plus petite que sur l’iPhone 11.

La photo de l’iPhone 12 publiée sur Twitter peut être consultée ci-dessous. Les gens qui ont examiné la photo de près semblent croire qu’il s’agit du prochain modèle iPhone 12 de 5,4 pouces d’Apple.

Même taille de visage iD pic.twitter.com/nn61avvsEc – Mr · white (@laobaiTD) 6 août 2020

La gamme d’iPhone d’Apple cette année devrait être particulièrement ambitieuse, la société devant sortir quatre modèles distincts d’iPhone 12 en septembre. Sur la base d’un certain nombre de rapports crédibles, la sortie de l’iPhone 12 d’Apple comprendra deux modèles Pro avec des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces. La société lancera également deux modèles bas de gamme avec des écrans de 6,1 pouces et de 5,4 pouces. Et s’il reste à voir quel modèle s’avère le plus populaire auprès des consommateurs, la popularité du récent iPhone SE suggère que l’iPhone 12 de 5,4 pouces pourrait être un succès fulgurant cette année.

La plus grande fonctionnalité de l’iPhone 12 sera sans aucun doute la prise en charge de la 5G. Et bien qu’il reste à voir dans quelle mesure le public se soucie de la connectivité 5G, certains analystes estiment que cela contribuera à stimuler un énorme cycle de rafraîchissement tout au long de 2020 et 2021.

Mis à part la 5G, les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple présenteront probablement des performances de caméra améliorées à tous les niveaux. Bien qu’Apple sauvegardera vraisemblablement ses technologies de caméra les plus avancées telles que le zoom optique 3x pour ses deux modèles Pro, il y a des rapports selon lesquels chaque modèle d’iPhone 12 offrira des performances améliorées de caméra en basse lumière.

Parmi les autres fonctionnalités supposées de l’iPhone 12, citons les écrans ProMotion à 120 Hz sur les deux modèles Pro, les performances de Face ID améliorées avec des angles de vision plus larges et, bien sûr, un processeur A14 ultra-rapide de nouvelle génération.

Alors qu’Apple publie traditionnellement de nouveaux modèles d’iPhone à la mi-fin septembre, le coronavirus entraînera probablement un léger retard cette année. Selon une récente fuite de John Prosser, les modèles d’iPhone 12 d’Apple n’arriveront qu’en octobre. Nous avons même vu des rumeurs selon lesquelles les modèles Pro d’Apple pourraient ne pas être livrés avant le mois de novembre.

Soit dit en passant, Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a confirmé un léger retard dans la sortie de l’iPhone 12 lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats d’Apple.

« Comme vous le savez », a déclaré Maestri, « l’année dernière, nous avons commencé à vendre de nouveaux iPhones fin septembre. Cette année, nous prévoyons que l’approvisionnement sera disponible quelques semaines plus tard. »

En ce qui concerne l’impact de COVID-19 sur la sortie de l’iPhone 12, les restrictions de voyage plus tôt dans l’année ont empêché les ingénieurs d’Apple de se rendre en Chine et ont donc retardé le processus de test et de validation de l’iPhone 12.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.