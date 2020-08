(Hest Photos)

Aaron Ambuske était fatigué de mal dormir en camping. En tant que développeur de produits de longue date pour l’industrie du plein air, il a commencé à bricoler avec des idées pour reproduire le confort d’un matelas domestique, mais à l’arrière d’une voiture ou d’une tente.

Hest PDG et fondateur Aaron Ambuske.

Cela a conduit à la création de sa propre start-up, Hest, qui a récemment investi 950000 $ pour alimenter la demande pour son système de sommeil de haute technologie.

Ambuske, un vétéran de K2 Sports depuis 18 ans, a passé des mois à étudier le sommeil et les polyfoams techniques des matelas. Il a trouvé un moyen de profiter des avantages d’un matelas traditionnel – alignement du corps, soulagement des points de pression, contrôle de la température, etc. – et les mettre dans un matelas de camping gonflable portable et durable. Le produit de 7 pouces d’épaisseur présente un design à 2 couches et une base imperméable à point de chute qui crée un support ferme qui peut être enroulé.

Jusqu’à présent, la réponse est prometteuse. Hest a commencé à vendre son matelas à 399 $ en ligne avec REI en avril et s’est vendu en cinq semaines. Le prix est un peu plus élevé que celui des produits concurrents, mais les clients affluent toujours. Hest surfe sur une tendance de popularité croissante avec le camping et les voyages en voiture au milieu de la pandémie.

«Nous nous concentrons sur les produits portables pour dormir, et nous voyons un grand potentiel avec les types de vacances que les gens prennent actuellement», a déclaré Ambuske. «Nous allons développer des produits plus portables et personnels pour aider les gens à bien dormir là où ils choisissent de passer leurs vacances dans cet environnement.»

Hest vend également un matelas «Dually» à 499 $ conçu pour deux personnes.

Les 4 personnes prévoient de lancer un oreiller sur Kickstarter en septembre.