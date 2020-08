Le développeur et éditeur Riot Games a annoncé ValorantLe Battlepass de l’Acte II, qui démarre demain et apporte avec lui un nouvel agent, un mode Deathmatch très demandé et un certain nombre de skins. C’est encore lent pour le studio League of Legends, mais le fait que Valorant ait encore une base de joueurs trois mois plus tard témoigne de son succès jusqu’à présent dans un marché du jeu plus brutal que jamais face à la nouvelle IP.

Au cours de sa lutte post-lancement pour maintenir l’intérêt des joueurs, Riot Games a en quelque sorte trouvé le temps de se mêler à une autre de ses controverses. Plutôt que de protéger ses propres agresseurs cette fois, cependant, Riot a été sommairement crié et mis à sa place par ses fans et la communauté des sports électroniques à propos d’un projet de partenariat avec l’Arabie saoudite, une nation connue pour son effroyable manque de respect pour l’humain de ses citoyens. droits. Cependant, Riot a abandonné toute discussion sur ce cauchemar des relations publiques d’un accord et promet une fois de plus qu’il est de retour, désireux de distraire les joueurs de Valorant avec des pépites de contenu brillantes et la promesse d’un nouvel agent, Killjoy.

Conformément à sa structure de dénomination épisodique, Valorant Episode I Act II arrive demain, avec un nouveau Battlepass, un skinline et un nouveau mode, qui seront tous lancés le 4 août. Pour 1000 VP (ou 10 $), les joueurs peuvent commencer à gagner les deux. les objets gratuits et premium de la deuxième passe de combat du jeu afin de montrer leur temps et leur argent sur le champ de bataille. Les nouveaux bibelots de l’Acte II Battlepass sont les skins néon Glitchpop que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser les armes « Frenzy, Odin, Bulldog, Judge et Mêlée ».

Dernier point mais non le moindre, Valorant est en train d’élargir son objectif d’élimination d’équipe pour introduire un ajout très demandé: FFA Deathmatch. Le nouveau mode solo opposera 10 joueurs – sans capacités d’agent mais avec de l’argent infini activé – les uns contre les autres dans une course sanglante pour être les premiers à atteindre 30 éliminations. Une version bêta de Team Deathmatch est probablement encore à l’horizon, mais Riot déclare: « Il n’y aura un mode Match à mort gratuit que lorsque l’Acte II sera lancé. »

Maîtres de l’allongement de la queue de ses jeux multijoueurs aussi loin que possible, les joueurs peuvent s’attendre à ce que ce contenu régulier goutte à goutte dans Valorant ne fasse que commencer. Déjà, le jeu a déjà introduit une saison complète de contenu et un agent bien équilibré dans Reyna à ce stade, et il semble que l’Acte II apporte plus de la même chose avec sa passe de combat prévue et l’agent de type Wattson d’Apex Legends. Killjoy.

Heureusement, Valorant reste libre de tout système de monétisation pay-to-win, un geste pour lequel Riot est – à tout le moins – bon, à en juger par sa gestion fluide de League of Legends dans ce département pendant plus d’une décennie. Cependant, bien qu’il soit gratuit, Valorant devrait s’éloigner de devenir trop gourmand avec ses articles les plus chics, au lieu de distribuer plus soigneusement les ressources du studio pour s’assurer que ses passes de bataille restent valables saison après saison.

