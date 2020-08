Ouais, ça se passe vraiment. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a été annoncé début 2019 au choc et au plaisir des fans du monde entier, dont beaucoup pensaient qu’après 14 ans, il n’y avait aucun moyen que le classique culte Vampire: The Masquerade – Bloodlines obtienne une suite. Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, nous savons que ce nouveau jeu est développé par Hardsuit Labs et publié par Paradox Interactive.

Initialement prévue pour 2020, tous les fans, nocturnes ou non, attendront désormais jusqu’en 2021 pour voir cette histoire d’obscurité se poursuivre. Voici tout ce que vous devez savoir sur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Seattle attend

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Bienvenue dans un nouveau monde sombre

Cela se passe vraiment. Plus d’une décennie plus tard, le RPG bien-aimé reçoit une suite qui promet de prendre tous les éléments que les joueurs ont aimés et de les mettre à jour avec de meilleurs combats, de meilleurs graphismes et plus encore.

Qu’est-ce que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2?

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est, techniquement, une suite de Vampire: The Masquerade – Bloodlines, un titre de 2004 qui était lui-même une suite indirecte de Vampire: The Masquerade – Redemption. C’est un mélange d’un jeu de rôle à la première personne avec des éléments de simulation immersifs. L’histoire passe de Santa Monica à Seattle, où votre personnage et plusieurs autres sont transformés en vampires dans une « étreinte de masse » hautement illégale.

En tant que vampire dans le monde des ténèbres, vous devez trouver votre place et naviguer dans un ventre miteux tout en utilisant des pouvoirs vampiriques. Chaque décision que vous prendrez importera et vous ne pourrez pas briser la mascarade ténébreuse, le voile qui garde le monde, les vampires et les autres créatures nocturnes cachés aux humains.

Vampire: The Masquerade – Gameplay et fonctionnalités de Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 promet une simulation immersive, une expérience de jeu de rôle où les décisions comptent, en s’appuyant sur les traditions et l’atmosphère que les fans ont appréciées dans le premier jeu tout en améliorant les aspects techniques. Voici tout ce que nous savons sur le gameplay et les fonctionnalités.

Ce jeu a été rendu possible pour la première fois en 2015, lorsque Paradox Interactive a acheté White Wolf, qui possède le paramètre World of Darkness.

Le jeu se déroule entièrement la nuit à Seattle.

Vous pouvez choisir votre origine humaine avant de devenir un vampire, comme un policier ou un barista.

Ces arrière-plans ajoutent différents bonus à votre personnage.

Vous pouvez personnaliser l’apparence et les pronoms de votre personnage.

Bien que le jeu soit à la première personne, il passe à la troisième personne pour certaines actions et certains moments.

Un grand objectif des développeurs était d’améliorer le combat, Hardsuit Labs a été inspiré par Dishonored.

Il existe cinq clans de vampires différents.

Il existe également cinq factions différentes à Seattle.

Vous pouvez rejoindre plusieurs factions différentes, mais elles peuvent entrer en conflit les unes avec les autres.

La première extension s’appelle Season of the Wolf et il est fortement implicite de traiter les loups-garous, un ennemi mortel des vampires.

L’histoire est écrite par Brian Mitsoda, qui a également écrit le premier jeu.

Chris Avellone était initialement impliqué mais son travail ne sera plus utilisé après de récentes allégations d’inconduite sexuelle.

Vous pouvez consulter la démo du gameplay de l’E3 ci-dessous.

Liste des clans dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Alors que votre personnage commence comme un vampire Thinblood et que vous choisirez l’une des trois disciplines Thinblood, vous pourrez éventuellement choisir entre l’un des cinq clans plus grands. Ce sont les clans Brujah, Tremere, Toreador, Ventrue et Malkavian.

Chaque clan a des capacités différentes, ainsi que des forces et des faiblesses. Les Brujah sont physiquement forts, les Tremere exercent la magie du sang, les Toréador sont surnaturellement séduisants, les Ventrue font dangereusement autorité et les Malkaviens souffrent de la folie qui leur permet de voir les vérités cachées du monde.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 bandes-annonces

Il y a eu plusieurs bandes-annonces pour le jeu, montrant le gameplay et les différents clans. Vous pouvez consulter une bande-annonce pour chacun des clans ici: Brujah, Tremere, Toreador, Ventrue et Malkavian.

Vous pouvez également consulter la bande-annonce de gameplay étendue ci-dessous.

Ensuite, il y a une nouvelle bande-annonce appelée Come Dance. Vous comprendrez pourquoi lorsque vous le vérifierez.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 arrive-t-il sur PS5?

Oui, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 arrivera sur PS5, aux côtés de PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 édition collector

Il existe une édition collector pour le jeu. Vous pouvez voir tout ce qui est inclus ci-dessous. Si vous souhaitez l’acheter, il est uniquement disponible directement auprès de Paradox Interactive.

Initialement prévu pour sortir en mars 2020, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a maintenant une fenêtre de sortie vague au début de 2021. Il existe trois versions du jeu qui seront disponibles en précommande: l’édition standard, l’édition non sanctionnée et Blood Édition de la lune. L’édition Unsanctioned comprendra des extras numériques et des objets bonus, tandis que l’édition Blood Moon comprend ceux-ci ainsi que deux packs d’histoire et l’extension.

