Viber a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne pour aider à lutter contre les pénuries alimentaires mondiales qui ont été exacerbées par la pandémie COVID-19.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la société a déclaré:

Rakuten Viber, l’une des principales applications au monde pour une communication gratuite et facile, annonce le lancement de sa campagne de collecte de fonds pour les organisations luttant contre la faim dans le monde à la suite des pénuries alimentaires généralisées induites par le COVID-19. Avec un tout nouveau pack d’autocollants et une communauté dédiée à la cause, la campagne de Viber engagera les utilisateurs et les employés de l’entreprise, ainsi que le don des bénéfices à des partenaires de développement tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Fonds mondial (pour la nature) (WWF), UNICEF, U-report et UN Migration.