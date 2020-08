Instagram est l’une des plateformes sociales les plus utilisées au monde avec laquelle les utilisateurs peuvent partager des photos et des vidéos sur leur profil avec de nombreuses autres personnes. Il arrive souvent de tomber défidéfis sociaux qui se propagent très rapidement devenant viraux.

Il existe différents types de défi, mais au cours des dernières heures, ce qui est actuellement le plus viral est photos en noir et blanc en présence de nombreux influenceurs et personnalités publiques. Voici plus de détails dans le paragraphe ci-dessous.

Instagram et le défi du noir et blanc: voici le vrai sens

De nombreux visages connus dans le monde entier ont déjà participé à ce nouveau défi de société, comme l’influenceur Chiara Ferragni, les actrices Cindy Crawford, Kristen Bell et Jennifer Garner et plein d’autres. La plupart des photos sont accompagnées d’un hashtag, #défi accepté et je suis en ligne parce que c’est une campagne de femmes soutenant les femmes.

Le défi pour les femmes a déjà rencontré un succès incroyable, en fait, il y en a plus qu’en ligne six millions de photos De partout dans le monde. Pour participer, vous devez partager une photo dans noir et blanc et nommez d’autres femmes grâce aux balises classiques.

Mais qui a partagé la première photo en noir et blanc? Selon un article récent publié par le New York Times, publier le première photo en noir et blanc est le journaliste brésilien Ana Paula Padrao. De nombreuses autres femmes ont apprécié l’initiative en la suivant et en impliquant de nombreuses personnes célèbres.

Certaines femmes ont associé cette initiative à la sensibilisation fémicide en Turquie et dans d’autres, cependant, contre le sexisme à la Chambre des représentants après le dernier discours de Alexandrie Ocasio-Cortez.