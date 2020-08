Virgin Media a activé des vitesses gigabit pour 1 million de foyers supplémentaires au Royaume-Uni, affirmant qu’elle est désormais le plus grand fournisseur de haut débit ultra-rapide du pays.

Les résidences à Glasgow, Leeds et Bradford sont les dernières à être ajoutées au réseau gigabit, rejoignant Southampton, Manchester, Birmingham et Édimbourg. Cela représente 3,6 millions de propriétés, soit un quart de l’empreinte de Virgin Media.

La société prévoit de rendre l’ensemble de son réseau capable de gérer le gigabit d’ici la fin de 2021, affirmant que la pandémie de coronavirus a fourni des preuves supplémentaires de la nécessité de pérenniser son infrastructure.

Il indique que les ménages ont consommé 325 Go supplémentaires de données au cours des dix premières semaines de verrouillage uniquement

«Nous sommes fiers de mener la charge pour rendre le Royaume-Uni plus rapide en offrant notre connectivité Gigabit à plus de foyers que tout autre fournisseur», a déclaré Lutz Schüler, PDG de Virgin Media.

«Fournir une connectivité de nouvelle génération à travers le pays est une mission de plus en plus importante, car le rôle de nos services dans la vie quotidienne et dans l’économie n’a jamais été aussi clair. Cette année, nous connecterons davantage de villes à notre réseau Gigabit à une vitesse et à une échelle sans égales. «

Virgin Media est l’un des nombreux fournisseurs de haut débit à investir dans le haut débit ultra-rapide. Openreach prévoit de connecter 4 millions de propriétés à la fibre complète d’ici mars 2021 et jusqu’à 20 millions d’ici la fin de la décennie. Pendant ce temps, les fournisseurs «alt net» tels que CityFibre, Gigaclear et Hyperoptic déploient également des réseaux de fibre optique vers les locaux (FTTP).

Plus tôt cette année, la société mère Liberty Global a accepté de fusionner Virgin Media avec O2 de Telefonica dans le cadre d’un accord de 31 milliards de livres sterling qui créera un géant des communications convergentes au Royaume-Uni.

Les revenus de Virgin Media ont chuté de 3,5 pour cent au deuxième trimestre, Schuler a admis que Covid-19 garantissait que c’était un quart que la société n’oublierait jamais. La baisse pourrait être en partie attribuée à la suspension des abonnements sportifs par les clients et à une baisse des revenus mobiles, les gens passant plus de temps à la maison en utilisant leur connexion Wi-Fi.

L’entreprise compte six millions de clients, dont 59% sont abonnés à trois services différents. L’entreprise compte 3,37 millions de clients mobiles, soit une augmentation de 7% d’une année sur l’autre.