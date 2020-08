À partir d’hier 21 août 2020 Vodafone a ajouté dans sa liste de smartphones à vendre dans TNP i Samsung Galaxy Note 20 5G et Ultra 5G. Ces derniers peuvent être achetés en plusieurs fois ou en une seule fois par les clients nouveaux et existants.

Avant de parler de prix, nous tenons à souligner que nous ne garantissons pas la disponibilité chez les détaillants, qui peut se limiter à l’épuisement des stocks en magasin. Découvrons les détails maintenant.

Vodafone: le nouveau Samsung Galaxy Note 20 a été ajouté à la liste des smartphones pouvant être achetés en plusieurs fois

Plus précisément, les conditions de vente en plusieurs fois prévues pour les nouveaux clients, le Samsung Galaxy Note 20 5G peuvent être achetés en 30 fois: 21,99 euros par mois en combinaison avec les offres de la gamme Infini, 23,99 euros par mois avec l’offre rouge. C’est toujours, 27,99 euros par mois avec des offres générationnelles e Famille + et 28,99 euros par mois avec les autres offres rechargeables. Le service Red Care est également inclus dans les offres de la gamme Infinito.

L’acompte s’élève dans tous les cas à 99,99 euros et les éventuels frais de retrait anticipé maximum sont de 300 euros pour la gamme Infinito, 250 euros pour l’offre Rouge et 100 euros pour les autres offres. Le mode de paiement fourni est une charge de carte de crédit. Le nouveau Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G pour les nouveaux clients peut être acheté en 30 fois: 29,99 euros par mois en combinaison avec les offres de la gamme Infini, 31,99 euros par mois avec l’offre rouge, 35,99 euros par mois avec des offres générationnelles e Famille + et 36,99 euros par mois avec les autres offres rechargeables.

L’acompte s’élève dans tous les cas à 99,99 euros et les éventuels frais de retrait anticipé maximum sont de 300 euros pour la gamme Infinito, 250 euros pour l’offre Rouge, 150 euros pour les offres générationnelle et Famille + et 100 euros pour autres offres. Le mode de paiement fourni est une charge de carte de crédit. Visitez le site Web officiel de l’opérateur pour en savoir plus.