L’interface utilisateur de la Xbox Series X a été discrètement dévoilée, à l’aide d’un article de blog et d’une vidéo promotionnelle.

Microsoft se concentre sur la vitesse et la simplicité, visant à offrir la même interface utilisateur Xbox sur différentes plates-formes, de la série X à la Xbox One, en passant par les PC et les smartphones pouvant diffuser des jeux.

La vidéo de l’interface utilisateur de la Xbox Series X de Microsoft offre de nombreux visuels, même si vous devez continuer à y faire une pause pour les voir.

Microsoft n’a pas encore annoncé combien coûtera la nouvelle Xbox Series X et quand elle sera lancée. Il n’a même pas reconnu l’existence de la console Xbox Series S qui pourrait s’avérer encore moins chère que la PS5 Digital Edition si les rapports récents sont exacts. Mais il s’avère qu’il y a un autre gros détail Xbox pour divertir les joueurs jusqu’à ce que les grandes annonces tombent, et c’est la nouvelle interface utilisateur Xbox.

Microsoft a révélé «la nouvelle expérience Xbox» via un article de blog et une vidéo YouTube qui nous offrent un aperçu du nouveau système d’exploitation qui fonctionnera sur les appareils de la série X ainsi que d’autres endroits où les jeux Xbox sont disponibles.

Le nouvel écran d’accueil Xbox se chargera 50% plus rapidement lorsque vous démarrez la console, et il est un tiers plus rapide lors du chargement à partir d’un jeu. En plus de cela, le système d’exploitation utilise 40% de mémoire en moins afin que la console puisse «maximiser la puissance disponible pour les jeux», ont expliqué les dirigeants de la Xbox dans le court clip.

Microsoft explique que les joueurs bénéficieront d’une expérience Xbox unifiée sur les modèles One et Series, et que les appareils pouvant diffuser des jeux xCloud pourraient bénéficier d’un traitement similaire. «La Xbox Series X établira une nouvelle barre de vitesse lors de son lancement en novembre, et nous adoptons la même approche pour accélérer les expériences sur Xbox», explique Microsoft.

«Le nouveau look et la nouvelle convivialité de la Xbox sont conçus pour être plus rapides à utiliser, plus accessibles et visuellement attrayants», a écrit Chris Novak, responsable Xbox de la recherche et du design Xbox. «Le texte est plus lisible, les éléments à l’écran sont plus faciles à comprendre en un coup d’œil et l’accomplissement de vos tâches est plus rapide que jamais. Cela inclut la forme des tuiles, les polices, un style d’illustration mis à jour, etc. La présentation générale de la plupart des pages de la console reste familière, juste plus rapide et plus ciblée. »

La nouvelle application mobile est actuellement « en préparation » et les notifications ont été consolidées pour « refléter l’activité sur mobile, PC et console ».

Le partage de contenu de jeu via les réseaux sociaux et la messagerie instantanée connaît également une amélioration considérable, car la console transmettra les captures d’écran ou les clips sur le téléphone, d’où vous pourrez les partager comme bon vous semble.

Le nouveau Microsoft Store sur la console est également censé être plus rapide qu’avant. Le temps de lancement de l’application devrait prendre environ deux secondes et la navigation mise à jour devrait vous aider à trouver plus rapidement ce que vous cherchez. « Il est facile de comprendre en un coup d’œil ce qui est inclus ou réduit avec tous les abonnements que vous avez, comme Xbox Game Pass », déclare Microsoft.

La vidéo suivante présente de nombreuses images de la nouvelle interface utilisateur de la Xbox Series X, mais n’oubliez pas de la mettre en pause afin de pouvoir inspecter tous les détails. D’autres exemples d’interface utilisateur sont également disponibles sur ce lien.

