Il y a quelques jours, un nouvel événement de présentation officiel était prévu par Nokia et aujourd’hui, certaines informations sont arrivées qui suggèrent l’un des nouveaux smartphones qui pourraient arriver ce jour-là. Nous parlons du prochain Nokia C3, ou un appareil moyen-bas de gamme, repéré il y a quelques heures sur Geekbench.

Nokia C3 à venir: voici quelques-unes des spécifications techniques présumées

Le nouveau smartphone de marque Nokia est actuellement connu sous le nom de code GamoraPlus. Plus précisément, cet appareil arrivera sur le marché avec le nom de Nokia C3 et appartiendra à l’extrémité moyenne-basse du marché. Selon ce qui a été publié sur le portail Geekbenchen fait, sur cet appareil, il y aura 2 ou 3 Go de mémoire RAM avec 32 Go de stockage interne et le processeur Unisoc SC9863. Le système d’exploitation sera Android 10tandis que les scores marqués sur le benchmark sont de 149 points en single core et 820 points en multi core.

En plus de cela, il semble que le Nokia C3 a également reçu le Certification TENAA et plus d’informations et d’images ont été rapportées sur ce dernier. Selon ce qui a été rapporté sur TENAA, le nouveau smartphone de marque Nokia aura un Écran de 5,99 pouces en résolution HD +, tandis qu’à l’arrière, il n’y aura qu’une seule caméra et un capteur biométrique pour le déverrouillage. Le capteur photographique sera notamment de 8 mégapixels, tandis qu’à l’avant la caméra frontale sera de 5 mégapixels. Enfin, nous clôturons avec la batterie de cet appareil qui devrait avoir une capacité de 3000 mAh.

L’appel manque donc de peu d’informations sur la nouvelle Nokia C3, comme le prix, même si on imagine qu’il peut être autour de 100-150 €. Nous verrons s’il en sera ainsi.