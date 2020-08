La technologie et surtout la smartphones et PC ils sont devenus pratiquement indispensables de nos jours. Ces outils sont en effet très utiles et nous accompagnent à tout moment de la journée. Ils sont utilisés sur le lieu de travail mais aussi au quotidien pour vérifier toutes nos tâches quotidiennes, des contacts, aux e-mails, aux rendez-vous, aux moments de loisirs. D’autant plus que le Coronavirus s’est propagé, alors, l’importance de ces outils a encore augmenté. Cependant, l’utilisation intense de ces outils nous oblige à observer les écrans pendant plusieurs heures par jour et ce dernier pcependant, ils peuvent nuire à notre santé, et en particulier à notre vue.

Voici comment protéger notre vue lors de l’utilisation de smartphones et de PC

Comme déjà mentionné, pour nous d’utiliser des outils électroniques tels que smartphone et PC c’est maintenant un must mais une utilisation prolongée peut nuire à notre vue. Observer longtemps les écrans de ces outils technologiques peut en effet conséquences assez graves sur nos yeux, comme des rougeurs, de la fatigue, de la sécheresse et même des problèmes rétiniens. La plupart de ces problèmes sont causés par le soi-disant lumière bleue, c’est une lumière invisible à l’œil nu mais qui peut gravement endommager notre vue.

Alors que pouvons-nous faire pour ne gâche pas notre vue? Si on utilise le PC, en particulier, il faut utiliser une luminosité pas trop élevée de l’écran et c’est indispensable gardez l’écran à une distance de 50-70 cm. En plus de cela, puis, via le logiciel, il existe certaines fonctions pour protéger les yeux de la lumière bleue, comme le réglage Night Light.

Si au contraire on utilise des smartphones, il en va de même pour les PC en ce qui concerne la distance à l’écran. En effet, les experts conseillent de ne pas garder l’écran de ces instruments trop près de nos yeux et d’utiliser les fonctions pour protéger les yeux de la lumière bleue lorsqu’elle est présente. En plus de cela, il faudrait ne pas regarder le smartphone pendant trop d’heures, en prenant peut-être quelques pauses de temps en temps. L’utilisation de gouttes et de lunettes reposantes peut certainement être bénéfique pour notre vue.