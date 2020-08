Le chemin long et sinueux du Pixel 4a pour être annoncé, éventuellement en août, est bien connu. Au départ, nous nous attendions tous à ce qu’il soit lancé bien plus tôt dans l’année, probablement en mai pour coïncider avec Google I / O (qui a fini par ne pas se produire) et correspondre au lancement 3a de l’année dernière. Mais cette fenêtre allait et venait, et les rumeurs se sont empilées indiquant un lancement fin mai, puis un lancement en juin, puis un lancement en juillet … et finalement, nous avons tous simplement dit « ça arrivera quand ça arrivera ».

Il y a, évidemment, de nombreux facteurs externes en jeu ici qui auraient pu gêner. Les équipes de Google étant poussées à travailler à distance en raison des fermetures de bureaux et des contraintes des fournisseurs venant d’Asie, suffiraient à retarder n’importe quel téléphone. Mais combien le Pixel 4a a-t-il réellement été retardé? Je suppose que c’est au moins trois mois.

Lorsque j’ai reçu mon appareil d’examen Pixel 4a (comme notre propre Alex Dobie), frais et scellé dans une boîte de vente au détail, la première chose que j’ai faite a été d’ouvrir les paramètres du système pour voir quel logiciel il exécutait. Sans surprise, il est sorti de la boîte avec la mise à jour de sécurité du 5 mai. Cela correspond parfaitement aux téléphones que Google aurait prévu de livrer début mai, un saut d’un an par rapport au Pixel 3a.

Mais ce qui m’a le plus frappé, c’est de regarder les versions des applications Google qui étaient préchargées sur le téléphone, qui étaient incroyablement anciennes. Google Maps est sorti de la boîte avec une version qui avait toujours son ancienne icône qui a été actualisée en février – oui, ces téléphones ont passé la certification GMS de Google il y a longtemps. Yikes.

Cela suit bien sûr de près ce que nous avons trouvé avec le Pixel 3a. Le 3a, qui a été si commodément lancé à Google I / O 2019, a clairement été retardé d’au moins deux mois pour y atterrir. Pas aussi prononcé que le retard du 4a, et évidemment dans un ensemble de circonstances différent, mais les deux lancements retardés s’ajoutent à un véritable casse-tête.

Il y avait beaucoup de facteurs en jeu ici, mais le résultat final semble vraiment mauvais.

J’avais précédemment recommandé à Google de débrancher le 4a et de tout renommer en Pixel 5a, ce qui, en fonction de ce que nous voyons à l’extérieur, aurait été le meilleur choix. De manière très déroutante, le Pixel 4a va dans de nombreux cas arriver en magasin quelques semaines seulement avant le Pixel 5. Mais avec plus d’informations, il est plus clair pour moi maintenant que Google avait l’intention de commercialiser le 4a plusieurs mois plus tôt. ce qu’il a fait. Le 4a était dans le pipeline si longtemps, et le jour du lancement a glissé et glissé plusieurs fois avec ce qui semble être peu de préavis, au point qu’il aurait été prohibitif et fastidieux d’essayer de tout renommer en «Pixel 5a».

Ce qui est fou, c’est que ces téléphones seront dans leurs boîtes depuis si longtemps qu’ils vont sauter trois à quatre mois de correctifs de sécurité. Et dans certains cas, comme au Royaume-Uni et dans certaines régions d’Europe, où le 4a n’est expédié qu’à la mi-septembre, même les premiers acheteurs pourraient sortir leur téléphone de la boîte avec une mise à jour vers Android 11 qui les attend.

Google doit comprendre ce qu’il fait avec sa stratégie de lancement de Pixel.

Je comprends que Google ne veut pas lancer la version « a » aux côtés des principaux téléphones Pixel haut de gamme, de peur que cela ne soit quelque peu déroutant et cannibalise les ventes. Mais la situation que nous avons vue avec les Pixel 3a et 4a n’est pas meilleure – lancer le 3a sept mois après le Pixel 3 et le 4a 10 mois après le 4 semble tout simplement mauvais. Le lancement échelonné finit par être tout aussi déroutant car les produits de différentes générations se chevauchent dans les magasins pendant plusieurs mois à la fois. La seule chose que Google a pour lui-même est la cohérence du logiciel, qui se met à jour à la même cadence sur toute la gamme Pixel, mais c’est à peu près tout.

Quelle que soit la cause du retard du Pixel 4a, Google doit sérieusement reconsidérer sa stratégie de lancement avec ces deux niveaux de téléphones. Parce que ce qu’il fait maintenant est loin d’être idéal.

Nouveau champion du budget

Google Pixel 4a

Un rapport qualité-prix incroyable, avec un excellent appareil photo.

Le Pixel 4a a amélioré le 3a de plusieurs manières, a conservé le superbe appareil photo et a réduit le prix de 50 $. Il n’y a pas grand chose à redire avec cette formule.