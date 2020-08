Ces derniers mois, le monde du Web a été envahi par des centaines et des centaines de fausses nouvelles qui, profitant du moment de la crise, ont semé la panique et la désinformation dans tout le pays. Dans les premières semaines de 2020, c’est donc au tour de la 5G qui, en fait, a été fortement attaquée par des millions de consommateurs non informés. À ce jour, cependant, le buffles ils sont passés à des questions beaucoup plus délicates qui, en fait, concernent directement l’urgence Covid-19. L’une des fausses nouvelles les plus répandues sur le Web concerne donc l’introduction d’un nouvelle taxe, la dite Taxe sur les virus. Comme décrit en ligne, la nouvelle taxe sera introduit pour nettoyer les poches de notre pays. Découvrons-en plus ci-dessous.

Taxe sur les virus: la taxe ne sera pas payée, attention aux fausses informations circulant sur le web

Comme il fallait s’y attendre, la nouvelle a circulé sans être dérangée pendant plusieurs semaines. Récemment, cependant, la sous-ministre Laura Castelli du ministère de l’Économie a décidé d’intervenir sur la question, refusant catégoriquement toute nouvelle concernant une nouvelle taxe sur les virus. Voici ce que le sous-ministre a dit:

«En ces heures, le énième canular se déroule avec insistance dans les différentes discussions. Je veux le dire avec force, il n’y a pas de « taxe sur les virus ». Nous avons clôturé un décret avec les ressources approuvées par le Parlement, qui autorisait une variation des soldes budgétaires de 25 milliards. Quiconque veut spéculer avec de fausses nouvelles sur d’éventuelles taxes, met la main sur sa conscience. Il n’y a rien de plus faux. À un moment particulièrement délicat pour le pays, je sens que je peux également demander l’aide du monde de l’information pour isoler les fausses nouvelles. Nous, la majorité et l’opposition, collaborons, plus que jamais, pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux effets du coronavirus, tant d’un point de vue sanitaire qu’économique. Nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir l’Italie et les Italiens. «