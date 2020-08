Maintenant que le mois d’août est arrivé, nous pouvons revenir en arrière pour déterminer les films et les émissions de télévision les plus populaires sur Netflix pour tout le mois de juillet 2020.

Il y a quelques surprises et quelques points d’interrogation sur la liste, mais il y a aussi beaucoup de films et d’émissions de premier ordre auxquels vous vous attendriez certainement à être bien classés.

Fait intéressant, le nouveau film d’action à indice d’octane élevé de Charlize Theron, The Old Guard, n’a pas atteint la première place des charts Netflix en juillet.

Il est également intéressant de noter que la série originale de Netflix balaie généralement les classements, mais une émission pour laquelle Netflix a obtenu une licence d’un autre studio le mois dernier était en fait assez populaire pour faire la coupe.

Juillet 2020 a été un mois vraiment énorme pour Netflix. Jetez un œil à tous les films et émissions originaux de Netflix qui ont fait leurs débuts en juillet pour vous assurer de ne rien manquer, et voici le calendrier de sortie complet à partir de juillet, y compris le contenu sous licence. Le mois d’août s’annonce comme un autre grand mois pour Netflix, et vous pouvez découvrir tout ce qui devrait être diffusé sur Netflix en août ici. Mais avant d’arriver à cela, ne voulez-vous pas vous assurer de ne rien manquer de ce qui a été publié le mois dernier?

Maintenant que juillet 2020 est derrière nous, nous pouvons nous diriger vers FlixPatrol pour voir toutes les principales données du mois complet. Le site suit quotidiennement les meilleurs graphiques de Netflix. C’est donc ce que nous avons le plus proche des données officielles sur les tendances de visionnage de Netflix chaque mois. Aux États-Unis, The Lorax a réussi à dépasser le nouveau film original de Netflix, The Old Guard, pour devenir le film le plus populaire du mois. Il y a plusieurs autres excellents films sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour le mois, mais il y a un film qui a fait la liste pour toutes les mauvaises raisons. C’est vrai, nous parlons de 365 Days, le film polonais qui a fait beaucoup de bruit lorsqu’il a réussi à obtenir un score impressionnant de 0% sur Rotten Tomatoes.

En ce qui concerne les émissions de télévision, vous savez que les séries originales de Netflix vont dominer les charts chaque mois. Le mois de juillet 2020 a été un peu intéressant car ce n’était pas un balayage net. Nous avons l’habitude de voir des originaux Netflix dans tous les créneaux de la première à la dixième place, mais le mois dernier, la série documentaire acclamée par la critique d’ESPN, The Last Dance, a fait son entrée dans le classement à la huitième place. Avez-vous vu tous les films et séries télévisées les plus populaires de Netflix en juillet? Consultez les listes complètes ci-dessous et nous avons également inclus les graphiques mondiaux du mois.

Contenu Netflix le plus populaire aux États-Unis

Top 10 des films

Le Lorax

La vieille garde

Desperados

365 jours

Comment le sais-tu

Affaire fatale

Un moi méprisable

Journée des patriotes

La ville

Seulement

Top 10 des séries TV

Mystères non résolus

Terre à terre avec Zac Efron

Nonne guerrière

Maudit

Le sol est en lave

Désir sombre

Le club des baby-sitters

La dernière dance

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Fear City: New York contre la mafia

Contenu Netflix le plus populaire dans le monde

Top 10 des films dans le monde

365 jours

La vieille garde

Desperados

MILF

Le stand des baisers 2

Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu

Affaire fatale

Le stand des baisers

Ressentez le rythme

La liste F ** k-It

Top 10 des émissions de télévision dans le monde

Sombre

Nonne guerrière

Maudit

Mystères non résolus

Désir sombre

Snowpiercer

Terre à terre avec Zac Efron

Tout pour l’amour

C’est normal de ne pas être d’accord

Le commerce des drogues

Zach Epstein travaille dans et autour des TIC depuis plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.